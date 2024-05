Ley Bases: la chicana del jefe de bloque de UP a Karina Milei y Francos

Escuchar

Un día después de que Diputados aprobara la Ley Bases, el jefe de bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, chicaneó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro del Interior, Guillermo Francos por el tiempo que pasaron en los palcos del recinto, a la espera de saber qué ocurría con la iniciativa oficialista.

Junto a distintos interlocutores -como el número dos de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi, o el afil legislativo Eduardo “Lule” Menem-, la hermana del presidente Javier Milei y el funcionario que articuló la relación con los gobernadores y los distintos bloques para que caminara la ley se mostraron como observadores de lo que pasaba en la Cámara baja.

“Estuvieron cuatro horas su hermana y el ministro del Interior mirando cómo se desarrollaba la sesión, se ve que andaban con poca agenda ”, deslizó Martínez este miércoles contra ambos dirigentes libertarios.

“A mí me podés poner a quien quieras, no me condiciona. Lo que sí hay todo un acting de presencia en la Cámara de Diputados por lo que fue el tratamiento de la ley, que tiene que ver más con la comunicación política que con la gestión. Una cosa es pasar, saludar, estar y reconocer el trabajo de tu bloque, es parte de las reglas del juego, pero estar cuatro horas sentadito en un palco... no termino de entender qué hacen el resto del día ”, comentó, para mostrar una supuesta inactividad de los laderos del líder libertario.

Por otra parte, Martínez se refirió a las posturas desencontradas que hubo en el bloque opositor respecto de la incorporación del capítulo sobre el tabaco, que salió aprobada. En ese espacio, ganaron las abstenciones, aunque hubo 21 diputados que votaron a favor.

“El diario que más logró una cobertura sobre el tema fue LA NACION, con varias notas sobre esta famosa situación de la Tabacalera Sarandí y a quien Milei le puso ‘Señor del Tabaco’, no lo nombró. Se llama [Pablo] Otero, viene hace tiempo desarrollando su trabajo con una cautelar concedida por la Justicia, está próxima la definición de la Corte, donde no paga el impuesto mínimo al tabaco. Sus cigarrillos son más baratos; se venden muchísimo, principalmente en la provincia de Buenos Aires, y el impuesto además de ir a las arcas del Tesoro constituye el Fondo del Tabaco para fomentar la actividad en el interior. Lo pone en una ventaja”, introdujo el diputado santafesino.

“El principal jugador del resto es Philip Morris, Massalin. Una multinacional. Alrededor de la discusión del impuesto mínimo no es que de un lado estaba Caperucita y del otro, el lobo feroz. Había dos lobos feroces”, indicó después sobre los actores en pugna que se verán afectados si sale este capítulo, de acuerdo a lo que defina el Senado. “Por algún motivo el Gobierno decide sacar la discusión del impuesto mínimo de la última versión [del proyecto]. Algunos diputados al final, sin que nadie supiera absolutamente nada, sin que se haya discutido el texto, meten la discusión. Eso fue lo que pasó, ganó la mirada para elevar el impuesto”, indicó Martínez, que durante la votación se abstuvo.

Mientras, le bajó el tono a que diputados de Catamarca y San Juan que integran el bloque que comanda votaran a favor del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Al respecto explicó que aunque él, como la mayoría del espacio, estaba en desacuerdo con ese punto, los que lo apoyaron lo hicieron por un tema de desarrollo minero en sus provincias.

