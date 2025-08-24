Los intendentes del PJ bonaerense muestran un compromiso dispar con la elección de octubre, según se alinean con Cristina o Kicillof

Los intendentes del peronismo bonaerense les pondrán el cuerpo a las elecciones legislativas provinciales y nacionales de septiembre y octubre con diferentes intensidades, de acuerdo a sus conveniencias particulares y a las obligaciones que les deparan sus alineamientos en la interna justicialista. Los jefes comunales que se agrupan dentro del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del gobernador Axel Kicillof, mayoritariamente centrarán sus esfuerzos en los comicios provinciales y verán con mayor distancia los nacionales; para los enrolados en La Cámpora, leales a Cristina Kirchner, las elecciones de diputados y legisladores provinciales y las nacionales tendrán la misma importancia. El massismo se muestra coincidente con la estrategia del kirchnerismo duro.

El cierre de listas nacional dejó heridas entre los intendentes peronistas, por haber quedado marginados de las nóminas. Dentro del grupo que apoya a Kicillof, la prioridad puesta en las elecciones provinciales de septiembre, cuando se elegirán legisladores provinciales y concejales, es mayoritaria. “Estamos todos enfocados en la elección provincial. Por ahí, los intendentes de La Cámpora del conurbano se muevan por la nacional”, indicó un intendente kicillofista a LA NACION.

“La elección en la que juegan los intendentes es claramente la de septiembre, en la que se juegan los concejos deliberantes”, sostuvo una fuente cercana a un jefe comunal que apoya al gobernador. “Lo que hemos hablado con el equipo de Axel es trabajar fuertemente para la de septiembre. Es crucial ganar en septiembre. Y, luego de eso, trabajar fuerte para la nacional”, afirmó un intendente del interior bonaerense que milita en el Movimiento Derecho al Futuro.

Dentro de la tropa de intendentes de Kicillof se admite el enojo por el cierre de listas, pero también hay mandatarios locales que juran que militarán por igual la boleta provincial y la nacional. “Siempre jugamos todo en todas, jamás nos vamos a correr de las responsabilidades que tenemos. Puede haber algún enojo, que lo hay, porque no nos tuvieron en cuenta, pero tenemos un claro objetivo, que es ganarle a Milei”, planteó un jefe comunal leal al gobernador que se desmarcó de la tendencia general de su sector.

Facundo Tignanelli, Cecilia Soler, Mayra Mendoza, Máximo Kirchner y Jorge Taiana, el jueves, en Quilmes Prensa Quilmes

Los comicios nacionales de octubre son un objetivo central, en cambio, para los intendentes más vinculados con Cristina. “Estoy trabajando fuerte para las dos [elecciones]. Tengo bastante para hacer después del 7 de septiembre, para darles visibilidad a los candidatos nacionales de la sección y laburar la nacional. Es muy importante la nacional, el Congreso es fundamental para fortalecernos”, aseveró a LA NACION un intendente cristinista.

El último jueves, la dirigente de La Cámpora Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y candidata a diputada provincial por la tercera sección, combinó las dos campañas. Por la mañana, recibió a Kicillof para inaugurar una alcaidía; por la tarde, hizo lo propio con Máximo Kirchner y Jorge Taiana (primer candidato a diputado nacional) en la inauguración de un polideportivo que fue bautizado “Diego Armando Maradona”.

Desde una intendencia dominada por el camporismo, aseguraron que militarán “todo, de corrido” y negaron que haya preferencias por el turno electoral bonaerense entre los intendentes. “La boleta hay que militarla igual. Son chusmeríos, todos van a militar las boletas porque tienen a alguien en las listas. El 8 de septiembre, estamos todos en la máquina de octubre”, reafirmaron desde la misma comuna.

En el massismo, una fuente que conoce al detalle el movimiento de los jefes comunales del sector, admitió que, al igual que el cristinismo, harán un juego fuerte en la elección nacional. “Las tres líneas [por el kicillofismo, el cristinismo y el massismo] van a jugar a full para la provincial. Y, tanto el kirchnerismo como nosotros, vamos a full para la nacional”, dijo la fuente consultada.

Así como hay intendentes kicillofistas enojados luego del cierre de listas, en la tropa de Sergi Massa también se escuchan quejas que tendrán consecuencias sobre el juego electoral. “Los intendentes han sido perjudicados en los dos cierres de listas”, afirmó un hombre del Frente Renovador que prevé esperar los resultados de septiembre para, luego, “tomar decisiones”.