Los intendentes peronistas del conurbano descreen del poder electoral de La Cámpora

Mientras esperan las definiciones de candidaturas a presidente y a gobernador de la provincia de Buenos Aires, los intendentes peronistas del conurbano bonaerense se enfocan en resguardar sus distritos para permanecer en el poder . Con esa misión como objetivo principal, avizoran que no deberán disputar internas con candidatos de La Cámpora , la agrupación liderada por el presidente del Partido Justicialista provincial, Máximo Kirchner.

A lo sumo, olfatean disputas internas localizadas en distritos con conflictos desatados entre jefes comunales y el camporismo, como Hurlingham, pero no prevén un desafío generalizado. Argumentan que la organización buscará negociar lugares en las distintas listas, que en algunos distritos está en sintonía con los intendentes y que, en otros, carece de candidatos potentes.

Las opiniones son coincidentes entre intendentes de la primera y la tercera sección del Gran Buenos Aires, las más representativas por su peso electoral para el kirchnerismo. “En principio, no creo que sea así”, señala un jefe comunal consultado sobre la posibilidad de que La Cámpora apueste por candidatos propios en distritos gobernados por el Frente de Todos. “Solo sé lo de Hurlingham, y ahí gana ‘Juanchi’ [por el intendente Juan Zabaleta]”, confía la fuente.

Zabaleta, con Kicillof, Kirchner, Insaurralde y Álvarez Rodríguez Municipalidad de Florencio Varela

Zabaleta está enfrentado a nivel local con La Cámpora, que tiene como referentes en Hurlingham al exintendente interino Damián Selci y a Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI. Fuentes bonaerenses de La Cámpora refuerzan la idea de que su foco principal estará puesto en este distrito de la zona oeste del conurbano, según confirmaron a LA NACION.

“Tienen presencia, pero hay buena relación”, sostiene uno de los intendentes consultados, para afirmar que no cree posible una competencia con La Cámpora en su distrito. Más allá de la actitud que tome la agrupación de Máximo Kirchner, afirma que está dispuesto a disputar una interna a nivel local.

Martín Rodríguez y Damián Selci (abajo y arriba, a la derecha), durante un acto de Cristina Kirchner en La Plata Twitter

Con un dejo de ironía, otro intendente argumenta que La Cámpora no se arriesgaría a disputar con jefes comunales consolidados y ejemplifica con una hipotética disputa en Berazategui entre el jefe comunal Juan José Mussi y la titular del PAMI, Luana Volnovich, que camina ese distrito. “En una interna entre Mussi y Luana, ganaría Mussi por afano” , resalta. Es de los mandatarios que consideran que la agrupación podría plantear internas, pero “para negociar” lugares en las listas, tanto las distritales como las seccionales.

“No veo a La Cámpora con presencia y anclaje barrial en todos los distritos. Lo de Hurlingham sí es un tema, ahí tienen algún desarrollo y funcionarios. En Berazategui está Luana. En algunos lugares tienen referentes, pero sobre todo donde no hay un intendente peronista. No veo desarrollo político y territorial”, opina un jefe comunal que buscará su reelección.

Un dirigente de la tercera sección electoral consultado por LA NACION agrega cierto desarrollo del camporismo en Lomas de Zamora y Almirante Brown, aunque no arriesga que se puedan abrir disputas en los distritos que conducen políticamente Martín Insaurralde y Mariano Cascallares. Tampoco considera probable que se despliegue una contienda en Esteban Echeverría, donde gobierna Fernando Gray, crítico de Máximo Kirchner. “Cada tanto, intentan meter ahí a Horacio Pietragalla, pero no hay manera, no tiene relación con ese distrito”, afirma sobre el secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Máximo Kirchner con intendentes del pj bonaerense

Las definiciones electorales que realice la vicepresidenta Cristina Kirchner serán claves en este juego de internas. Según pudo saber LA NACION de testigos del acto que el gobernador Axel Kicillof compartió con intendentes el jueves, para anunciar el plan “Municipios a la Obra”, en una reunión previa a la firma de los convenios el mandatario les recalcó a los jefes comunales presentes que Cristina “es la que mide” .

“El operativo clamor es de tres gatos locos, como el discurso de la proscripción. Esta elección es la de menor injerencia para los intendentes, se van a enterar de las candidaturas por un tuit de Cristina”, plantea un mandatario local enfocado solo en “resguardar” su distrito.