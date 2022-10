Los jueces se reunen con la Corte en busca de apoyo para no pagar el impuesto a las ganancias

escuchar

Los jueces nacionales y federales serán recibidos el lunes por la Corte Suprema de Justicia en el inicio de un diálogo formal institucional que busca encontrar el camino para evitar que se incluya en el presupuesto nacional la obligatoriedad de que todos paguen el impuesto a las ganancias.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional le pidió a la Corte formalmente esta reunión, a pesar de que ya habían tenidos contactos informales y los propios altos magistrados habían hablado con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales, con jueces de la Cámara Federal, con la Asociación de Jueces Federales y con consejeros jueces entrantes y salientes.

Marcelo Gallo Tagle Daniel Jayo - Archivo

Los jueces además intentaron reunirse el lunes con legisladores del oficialismo, pero los llamados fueron en vano: la respuesta que obtuvieron es que ellos no podían ofrecerles ninguna solución ya que la iniciativa de incluir el pago de ganancias era de Sergio Massa y Cristina Kirchner y que debían hablar con ellos.

El artículo incluido en el presupuesto afecta a los jueces, fiscales y defensores oficiales nacionales y también a los provinciales, pero también alcanza en sus efectos a los empleados de la justicia por lo que el gremio de Julio Piumato ya dispuso una huelga el martes y le plantea dificultades al discurso del sindicato judicial, Sitraju, que orienta la oficialista Vanesa Siley.

La idea de los jueces es que esta modificación del presupuesto con este artículo es una manera de presión política para que renuncien lo tengan presente a la hora de fallar, en momentos en que se definen casos que afectan al kirchnerismo.

Esta idea común no quieta que entre los jueces nacionales tampoco haya posiciones uniformes sobre pagar o no ya que se dan al menos dos situaciones: la de los jueces y funcionarios que asumieron luego del 2017, cuando cambió la ley, que sí pagan el impuesto a las ganancias y los que están en el cargo desde antes de esa fecha, que no pagan el impuesto a las ganancias.

Entre los primeros, hay una idea de plantear que se tribute ganancias, pero no como hasta ahora lo hacen ellos, sino solo sobre el salario y no sobre los otros rubros que se incluyen en el recibo de sueldo, como por ejemplo el monto que perciben los jueces porque no pueden tener otra actividad excepto la docencia. Este es el régimen de los legisladores, que pagan ganancias sobre el sueldo pero no sobre los otros suplementos que cobran.

Vanesa Siley Frente de Todos

Entre estos magistrados está la idea de que se debe pagar el impuesto pero no sobre todos los ítems del recibido sino sobre el salario y un vez resuelto esto, discutir el resto.

Antes y después de 2017

La otra situación es la de los jueces, fiscales y defensores que ingresaron a la justicia antes de 2017. Ellos no pagan el impuesto a las ganancias. Algunos entienden que deben seguir así porque se trata de preservar la intangilbilidad de sus sueldos, pero los que ya pagan les recuerdan que esas banderas las arrearon en 2017 cuando cambió la ley.

La posición mas dura es judicializar este punto de la ley de presupuesto, si es que se aprueba. Presentar amparo para evitar que se aplique, con la dificultad que entraña el tema dado que los deberían resolver los mimos jueces afectados por la medida. Mentes jurídicas del mundo contencioso administrativo ya están imaginando soluciones creativas para litigar el caso, que en última instancia debería ser resuelto por la Corte o por conjueces de la Corte.

Los jueces de la Corte tienen diversas posiciones sobre el asunto. Según recordó el kirchnerismo, Horacio Rosatti, como conjuez, resolvió en un caso en 2006 en favor del pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces, pero fue con la ley anterior, con la de 2017, que es la rige actualmente. Lo mismo opinó en la audiencia pública del Senado previa su designación en marzo de 2016. Ricardo Lorenzetti dijo en 2012, 2013 y 2016 que estaba de acuerdo con pagar ganancias, que el problema era la dificultad para implementarlo y que se trabajaba en una resolución con la AFIP. Carlos Rosenkrantz dijo en la audiencia en el Senado cuando fue nombrado que “ no hay ninguna razón para que los jueces ni ningún otro ciudadano se exceptúe de la obligación colectiva de proveer lo necesario para que el Estado pueda funcionar”, aunque dijo que los jueces que no pagaban lo hacían porque lo mandaba la ley. Se comprometió en ese momento a encontrar una solución a este “problema sistémico”, dijo. “Estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos, pero genuinamente”, dijo. Juan Carlos Maqueda tendría una postura contraria al pago de impuesto a las ganancias en defensa de la intangibilidad de los sueldos de los jueces. Mas cerca de jubilarse, votó en contra de que se deduzca el impuesto a las ganancias de las jubilaciones.

Una idea a la que aspiran algunos magistrados mas dialoguistas y de los que llegaron luego de 2017 es regresar a una situación de 1996 cuando se había establecido mediante una serie de acordadas de la Corte de Julio Nazareno, y tras acuerdos con los senadores Miguel Angel Pichetto del PJ y Raúl Baglini del radicalismo, que solo se iba apagar ganancias sobre el salario, al igual que los legisladores, pero esta iniciativa duró poco y la Corte aprobó luego otra acordada y dejó sin efecto este acuerdo.

Ahora pareciera que los jueces quieren volver a ese escenario. De hecho en el Consejo de la Magistratura hay un proyecto de la jueza y consejera Agustina Díaz Cordero en consonancia con otros anteriores del juez Ricardo Recondo consensuados con los consejeros jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta, de otras listas, que plantea una interpretación similar.

En Estados Unidos se dio un problema similar ay se reformó la legislación para que los nuevos pagaran ganancias. La situación se mantuvo hasta que se jubilaron los jueces viejos y luego se hizo una enmienda constitucional para que todos paguen.

Aquí se intentó este cambio paulatino y hoy según datos oficiales del Consejo de la Magistratura pagan impuesto a las ganancias 183 magistrados, que ingresaron al Poder Judicial luego de 2017, cuando se reformó la ley. Y no pagan el impuesto a las ganancias 778 magistrados. Es decir, solo lo paga un 25,14%. Entre los funcionarios judiciales no pagan el impuesto hay 5029, mientras que son 125 los que sí lo hacen. Representan el 2,49%.

Horacio Rosatti en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

El total de magistrados y funcionarios judiciales que no pagan el Impuesto a las Ganancias es de 5757 contra 308 que sí lo hacen y representan el 5,35%, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura.