El oficialismo no descarta sumar nuevos hechos al pedido de juicio político contra la Corte

Los miembros del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados presentarán antes de este fin de semana -casi con seguridad mañana- el pedido de enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema. Tras mantener una reunión virtual, los 16 integrantes oficialistas anticiparon que estudiarán “a fondo” las decisiones adoptadas por el máximo tribunal y sus “implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones”.

En una decisión acordada con la Casa Rosada, serán los diputados oficialistas y no el presidente Alberto Fernández los que suscribirán el pedido de enjuiciamiento para que su vigencia se extienda por tres años. Según adelantó esta mañana en declaraciones radiales el diputado Rodolfo Tailhade, miembro de la comisión, el texto no se apartará de los lineamientos principales del documento que firmó el jefe de Estado y los once gobernadores justicialistas que acompañan la embestida contra el máximo tribunal.

Sin embargo, en el oficialismo no descartan incorporar nuevos hechos en el pedido de juicio político a los ya esbozados por el presidente Fernández. El primer mandatario basó sus acusaciones contra los jueces del máximo tribunal en dos ejes claves: el fallo que dispuso reasignar fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la decisión de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 para luego reflotar la ley orgánica anterior, que había sido derogada por el Congreso. En este último caso, el principal apuntado es Horacio Rosatti, presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura tras resucitar la vieja ley del Consejo de la Magistratura.

Los oficialistas analizan la posibilidad de incorporar nuevos elementos a la acusación basándose en pedidos de juicio políticos presentados anteriormente contra el máximo tribunal. Uno de ellos es el que formuló la diputada Vanesa Siley -miembro de la comisión- por el cual acusó de mal desempeño en sus funciones al juez Carlos Rosenkrantz por su actuación en causas sobre delitos sobre lesa humanidad que se tramitaron en la Corte. También está pendiente un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti, formulado por la Coalición Cívica, por el manejo administrativo del máximo tribunal mientras ejerció la presidencia.

La reunión de los legisladores oficialistas tuvo asistencia perfecta, destacaron los voceros de la reunión. “La reunión fue muy buena, aquí no tenemos grietas”, intentaron mostrar cohesión y unidad.

En un comunicado posterior al encuentro, el Frente de Todos convocó al resto de los bloques opositores -que rechaza el pedido de enjuiciamiento a la Corte- a dar “una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”. La oposición de Juntos por el Cambio ya anticipó que dará el debate en la Comisión de Juicio Político para rebatir las acusaciones oficialistas contra los jueces de la Corte.

“La Constitución Nacional no es una verdad relativa -respondió el diputado radical Mario Negri, miembro de la comisión-. Los fallos de la Corte deben cumplirse. En medio de la crisis social y económica el FDT solo tiene como programa llevarse puesta a la República, garantizar la impunidad de CFK y naturalizar la anarquía por encima de la ley”.

