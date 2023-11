escuchar

Este domingo, se llevó a cabo el último debate presidencial de cara al balotaje de las Elecciones 2023, que está previsto para el 19 de noviembre. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los dos candidatos a presidente de la Nación, Sergio Massa y Javier Milei, protagonizaron un encuentro con diferentes ejes temáticos. Pero también sus discursos fueron el foco de los memes en las redes sociales, en particular se apuntó a una frase que el líder de Unión por la Patria repitió sin cesar al de La Libertad Avanza: “¿Sí o no?”.

“Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: en el programa de [Eduardo] Feinmann, dijiste que ibas a sacar los subsidios. Los vas a sacar, ¿sí o no? ¿Vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Gelblung? ¿Sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la Justicia?”, advirtió Massa a su rival. Y continuó: “¿Vas a privatizar ríos y mares, como planteaste en la carta que presentaste a la Justicia con tu programa de Gobierno? ¿Sí o no? ¿Vas a eliminar el Banco Central (BCRA)?”.

Al instante, los usuarios de las redes sociales, que siguieron el debate y que compartieron en sus perfiles las observaciones más audaces de los discursos, a través del humor y la ironía, transformaron en memes las palabras de Sergio Massa.

Acá recopilamos los mejores memes del “por sí o por no” de Sergio Massa a Javier Milei, en el último debate previo al balotaje de las Elecciones 2023.

Los usuarios inundaron las redes sociales de memes tras el debate X: @cabjedits

pero sí o no javier? pic.twitter.com/ya6fMuHiQi — agus (@jkargento) November 13, 2023

Banana con dulce de leche por si o por no? — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) November 13, 2023

Los usuarios utilizaron el humor y la ironía X: @Wlucifeeeer

Los mejores memes tras el debate @metroadelantado

@natijota X: @natijota

Javier,para vos Taylor anuncia reputation hoy ? SI O NO? pic.twitter.com/L4SNXJlzEn — zoe (@iharryfolklore) November 13, 2023

Por sí o por no, Osvaldo. Viste o no un auto blanco llegando a la estación de servicio?! https://t.co/LuA4QC7czE pic.twitter.com/bCO2tTQXet — SimuScreens (@simuladorscreen) November 13, 2023