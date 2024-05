Es latina, le dieron la visa de turista para EE.UU., se le rompió y contó cómo lo resolvió: “No lo podía creer”

Escuchar

Obtener una visa de turista para viajar a EE.UU. ya es un trámite complejo de por sí, pero si encima se le suman inconvenientes fuera de lo estrictamente procesal, es aún mucho más difícil. Hace poco, una joven originaria de República Dominicana contó a través de sus redes sociales que luego de recibir el permiso para ingresar a territorio norteamericano, una persona cercana se la rompió. También compartió los detalles de todo lo que hizo para tramitarla de nuevo.

En su cuenta de TikTok, Yuleisy Marte, médica general y emprendedora con un proyecto de maquillaje, contó que le otorgaron la visa el 18 de diciembre de 2023. Tres días después, cuando le llegó el correo que le indicaba que ya podía retirar su pasaporte, fue rápidamente a buscarlo.

“Compré un vuelo para Puerto Rico para el 23. No lo compré para el mismo 22 porque tenía que dejar un negocio estable y saber dónde iba a dejar a mis hijos”, recordó a sus seguidores desde su cuenta.

Después de estar unos días en Puerto Rico, donde viven sus familiares, regresó el 3 de enero a República Dominicana. “Tenía que trabajar, pero el 6 de enero tuve un inconveniente. Me rompieron el pasaporte visado”.

Obtuvo su visa por 10 años y menos de un mes después se la rompió una persona cercana Freepik

“Mi hermana me mandaba fotos de muchísimos documentos que yo tengo de mis padres, mi título universitario, todo lo de mi empresa, títulos de casas, todo roto. Una cosa tremenda”, relató la mujer. En un principio creyó que su visa, al estar en otro lugar de la casa, no había sido afectada por esta persona que, cuando otro usuario le preguntó en los comentarios quién era, ella respondió: “Alguien con el corazón negro que no vale la pena mencionar”.

Pero no, la visa estaba rota también. “Fue el momento más difícil que tuve que vivir en mucho tiempo”, lamentó Yuleisy. “Esa visa significa todo para mí, como un hijo mío. Algo que tenía que cuidar como loca”, agregó visiblemente angustiada por todo lo que debió pasar.

Cómo hizo para recuperar su visa

En otro video, Yuseily reveló lo que hizo para recuperar su visa. Según recordó, acudió a su abogada dos días después del suceso para explicarle todo. “Me dijo que tenía que volver al consulado para pedir mi visa como la primera vez”, expresó.

En febrero, Marte ya tenía cita en el consulado de su país. Allí, le hicieron solo cuatro preguntas. La primera, sobre cómo le había ido en su viaje a Puerto Rico. Después, le consultaron cómo la trataron sus familiares en ese país, y si tenía intenciones de volver. Luego, la última pregunta fue a qué se dedicaba.

Es de República Dominicana y contó en sus redes sociales cómo tramitó la visa luego de que le rompieran el documento Freepik

“Luego, me dijo ‘su visa fue aprobada’. Yo dije ‘no lo puedo creer’, porque no me preguntaron nada de mi pasaporte, que es un documento legal. Pero no me preguntaron absolutamente nada y me dieron el visado por diez años de nuevo”, celebró la mujer, que añadió que inmediatamente después de lo ocurrido solicitó el visado para sus hijos y también se lo concedieron. “Estamos felices”, cerró.