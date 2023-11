escuchar

La Taylormanía invadió la Argentina, con la llegada de Taylor Swift al país para brindar tres shows en el Estadio Monumental. Miles de fans ya disfrutaron de la primera presentación y compartieron en redes sociales sus sensaciones al respecto. Una de las “swifties” reveló además el lado B de la tradición de intercambiar las friendship bracelets (brazaletes de la amistad) en los recitales de la cantante estadounidense y mostró cómo le quedaron los brazos al quitárselas.

La espera terminó para las fanáticas que desde julio preparan sus personalizados outfits y pulseras para asistir al recital de Taylor Swift. Es que ya se convirtió en una tradición que las “swifties” pongan su gran impronta en los shows, y por supuesto, eso no faltó en la primera presentación que la artista realizó en la Argentina el jueves 9 de noviembre.

Outfits y friendship bracelets en el recital de Taylor Swift CAMILA GODOY/ AFV

Las friendship bracelets son las grandes estrellas entre las fanáticas que durante el show realizan un intercambio. La tradición surgió luego de la publicación del álbum Midnights, en 2002, puntualmente a partir del tema “You’re on Your Own, Kid” cuya letra dice en una parte “So make the friendship bracelets, take the moment and taste it” (“Hacé las pulseritas de la amistad, aprovecha el momento y saboréalo”).

A partir de allí, las jóvenes tomaron esta frase literal y comenzaron con esta costumbre que ahora trasladaron a los conciertos y consiste en recolectar la mayor cantidad posible de pulseras. Para ello las preparan con anticipación y las arman con diferentes colores y frases.

Al final de cada show, se celebra la cantidad de pulseras que recolectó cada una. En esta línea, una joven que asistió a la primera fecha de Taylor en el Estadio Monumental mostró cómo este amistoso intercambio le dejó una consecuencia en los brazos.

“Quitándome más de 100 friendship bracelets”, escribió la usuaria de TikTok @jack.rp y, frente a cámara, procedió a sacarse de los brazos una gran cantidad de pulseras.

La joven tenía casi la totalidad del antebrazo tapado por las coloridas pulseras. Lo cierto es que estos accesorios están realizados con mostacillas y tanza elástica, y esto no resulta del todo cómodo si se tienen muchas puestas. Esto fue lo que demostró la fanática, ya que en el video se observaron las marcas que le dejaron las friendship bracelets en la piel.

“Con razón ya no sentía los brazos”, escribió con un poco de humor al darse cuenta de que estos accesorios comenzaban a apretarle demasiado esa parte del cuerpo.

Rápidamente, la publicación comenzó a recibir comentarios. “Hasta acá se sintió el alivio”; “¿Para qué se ponen muchas? Yo con dos o una ya estoy”; “El dolor de brazos que quiero”; “Mi madre me ve una colita de pelo en la muñeca y ya me dice que se me va a parar la circulación”; “Ahora será la niña de las pulseras” y “¡Qué lindo que conseguiste tantas!”, fueron algunos de ellos.

Taylor Swift reprogramó su segundo show en la Argentina

En junio, Taylor Swift comunicó que se presentaría en la Argentina en 9, 10 y 11 de noviembre del 2023, en lo que sería la primera vez que visitara el país. Tras el lanzamiento de la venta de entradas, se agotaron rápidamente y comenzó la cuenta regresiva para las fanáticas.

Taylor comunicó la reprogramación de uno de sus shows (Captura X @taylorswift13)

El primer show se realizó sin problemas, pero el segundo debió ser reprogramado debido a la fuerte tormenta que se registró el viernes 10 de noviembre en Buenos Aires.

“Me encanta un espectáculo bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros, artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que sería inseguro intentar realizar este concierto. ¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!”, precisó la artista en sus redes sociales.