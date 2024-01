escuchar

Diferentes agrupaciones piqueteras de izquierda realizaron hoy una convocatoria en las puertas del Congreso para ratificar su rechazo a la ley ómnibus que impulsa la gestión de Javier Milei. Allí anticiparon que se movilizarán este miércoles, el día que está previsto el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados, y reclamaron a la CGT que convoque a un nuevo paro general contra la administración libertaria.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni encabezó la conferencia de prensa y estuvo acompañado por el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Mujeres en Lucha y la agrupación MTR CUBA (Coordinadora Unión Barrial). El objetivo: exigir una nueva movilización tanto en el Congreso como en todo el país. “Como ocurrió el 24 de enero con miles de personas en la calle, vamos a estar movilizados en todo el país para que caiga el decreto en su totalidad”, aseguró el líder piquetero.

La sesión que un principio estaba pautadas para mañana fue convocada para el miércoles 31, por lo que Belliboni aseguró a LA NACION que la movilización se hará ese mismo día, en el cual también sería deseable -afirmó- convocar a un nuevo paro: “El paro debería ser el mismo miércoles y darle continuidad con un plan de lucha progresivo, que es lo que le hemos planteado a la CGT”, aseguró.

"“En muy pocos lugares del mundo existe semejante legislación represiva. Es claro que el intento es maniatar al movimiento popular que llenó esta plaza y que debería volver a hacerlo. Por eso le reclamamos a la CGT y a la CTA un nuevo paro nacional y la continuidad y profundización del plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei”." Eduardo Belliboni

El retiro del paquete fiscal de la ley ómnibus fue interpretado como una victoria del paro general que activó la CGT el 24 de enero pasado, dijo Belliboni. De todos modos, el piquetero de izquierda advirtió que el gobierno no se ha movido de “las medidas represivas que intentan ponerle un cepo a la lucha popular”. El líder del Polo Obrero avisó: “ Saben que los planes económicos que quieren llevar adelante van a generar una reacción popular”.

Conferencia conjunta de la UTEP y la Unidad Piquetera Prensa MTE

En ese sentido, puso énfasis en el pedido de que no se modifique el artículo 194 del Código Penal y que la protesta no sea restringida en los límites que pretende el gobierno. “En muy pocos lugares del mundo existe semejante legislación represiva. Es claro que el intento es maniatar al movimiento popular que llenó esta plaza y que debería volver a hacerlo. Por eso le reclamamos a la CGT y a la CTA un nuevo paro nacional y la continuidad y profundización del plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei” , dijo. “El plan de Milei no es solo la ley, no son algunos aspectos de la ley, es un plan conjunto para hacer retroceder los derechos obreros 100 años atrás”, amplió Belliboni.

Citación oficial de la Cámara de Diputados para tratar la Ley Ómnibus este miércoles 31

Reclamo en supermercados

Mientras tanto y en forma separada, movimientos sociales como la UTEP (unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular), Barrios de Pie, el Movimiento Evita y Libres del Sur, entre otros, definen un “plan de lucha” y el jueves protestarán en supermercados por la entrega de alimentos. Harán una marcha a los locales y a la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), al tiempo que realizarán ollas populares y entregarán petitorios en distintas dependencias estatales.

Barrios de Pie hizo diferentes manifestaciones para pedir por los alimentos en comedores comunitarios frente al Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Petrovello, al Hotel Libertador (en momentos que residía allí el presidente) y el 15 de enero frente a la quinta de Olivos. En aquella oportunidad Norma Morales, referente de Barrios de Pie y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), le dijo a LA NACION: “La comida no está llegando a los comedores y no recibimos respuesta del gobierno nacional, tenemos ayuda de los municipios, pero necesitamos una respuesta a nivel nacional”.

