“Es perder dinero”: los yerbateros hacen piquetes en las rutas de Misiones para pedir un mejor precio

POSADAS, Misiones.- De manera espontánea, sin referentes ni organización, en las rutas de esta provincia crecen los piquetes y las protestas de pequeños productores yerbateros al costado de la ruta. Demandan mejorar los precios que reciben por la hoja verde, a tres semanas del comienzo de la cosecha gruesa de yerba mate, que se extenderá hasta finales de septiembre.

“Hoy estamos recibiendo entre 180 y 250 pesos”, dijo Luis Andrusyszyn, un productor que participó esta mañana de una reunión en el Ministerio del Agro de Misiones donde se buscaron alternativas para levantar las protestas y lograr que las industrias paguen un poco mejor la materia prima. No hubo avances. El encuentro en el Ministerio del Agro tuvo la asistencia de alguna figuras importantes de la industria, cómo Gustavo Quatrín, gerente de Playadito, la yerbatera líder del mercado. También Gerardo López, titular de la Cámara de Molineros de la Zona Productora y referentes de CBSé y la Federación de Molineros. La industria expuso sus propias dificultades y explicó que no fue la desregulación sino la sobreoferta lo que empujó el precio a la baja.

Desde que arrancó el gobierno de Javier Milei, esta es la tercera cosecha de yerba mate donde se repiten los mismos reclamos. Sin embargo, este año se observó en los videos que circulan en las redes sociales y en los testimonios de productores una característica distintiva: hay menos tolerancia y más urgencia, producto de que ya es el tercer año con precios por la hoja verde muy por debajo de los costos. “A estos precios, no conviene cortar, es perder dinero, incluso se contraen compromisos impositivos”, explicó Andrusyszyn. Se considera que aproximadamente el 70% de los 12.500 productores yerbateros son pequeños, con yerbales de no más de 10 o 15 hectáreas.

Estos agricultores dependen mucho del precio de la hoja verde para sostenerse viviendo y trabajando en “la colonia”, como se le dice en Misiones al interior rural. Sin embargo, estos productores no cuentan con una asociación o sindicato importante que los aglutine, y así como su actividad gremial, de protestas, cortes de ruta, asambleas, petitorios, es muy intensa, también es igualmente notoria su falta de organización.

“Las principales protestas empezaron en 2 de Mayo y se fueron extendiendo”, dijo Cristian Castro, diputado del Partido Agrario y Social (PAYS) que suele acompañar a los agricultores en sus protestas.

También los tareferos están exigiendo un precio de 79 pesos por kilo de hoja cosechada. Cuando al productor le pagan poco, el primero que lo siente es el cosechero

El epicentro es la ruta nacional 14, y las localidades de San Vicente, San Pedro, Campo Grande y Oberá. Hace un par de días fue notorio el tractorazo en San Pedro, donde cientos de colonos (como se les dice en Misiones a los chacareros) desfilaron por la ruta 14.

Hasta ahora los yerbateros no están cortando la ruta en forma total, sino que ocupan una calzada. No impiden el paso de camiones o automóviles, salvo que vengan cargados de hoja verde o yerba canchada. En algunos videos se puede observar cómo no dejaron pasar a algún camión y quemaron algunas “ponchadas” de yerba mate.

Más allá de alguna goma quemada, las protestas no son virulentas aún. Pero amenazan con escalar si no hay respuestas

Sin embargo, todavía parece una protesta contenida, pero que puede seguir aumentando en virulencia si no se encuentran soluciones, repiten muchos productores a la vera de la ruta.

Hasta 2023, el sector yerbatero estaba regulado por la ley 25.564 que creó en 2002 el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Tenía entre sus funciones establecer dos veces al año un precio oficial para la hoja verde y la yerba canchada, materia prima para la yerba. Pocos días después de asumir, Milei derogó esa regulación y le quitó potestades al INYM con el DNU 70/2023, y entre los reclamos, los productores piden hoy que se le devuelvan esas facultades regulatorias al organismo yerbatero. Tras dos años acéfalo, Javier Milei recién nombró un presidente para el INYM en diciembre del 2025.

El contador Rodrigo Correa y el titular de La Libertad Avanza Misiones, Adrián Núñez, vicepresidente de la Legislatura, ya recibieron el pedido formal de Misiones restablecer la regulación y le respondieron de forma contundente: “No hay marcha atrás con la regulación”, en una reunión que se realizó el 12 de febrero pasado. De todas formas, para muchos expertos y para la industria yerbatera, la responsabilidad por los bajos precios de la materia prima no son atribuibles tanto a la desregulación, como a la descontrolada expansión de yerbales en los últimos 10 años.

La reunión de hoy en el Ministerio del Agro de Misiones

“Entre 2016 y 2025 la superficie de yerba mate en la Argentina pasó de 165.326 hectáreas a 231.352 hectáreas, lo que implica un crecimiento acumulado cercano al 40%. No fue lineal, se observa una aceleración clara a partir del 2021, seguida de una desaceleración marcada en 2024-2025”, indicó el diputado provincial Castro, quien también es contador.

Hace un par de meses, en una reunión en Suiza, un empresario yerbatero misionero tuvo la oportunidad de reunirse con el ministro Federico Sturzenegger y explicarle esta cuestión, además de subrayarle que, a su entender, estaban comunicando mal los supuestos efectos de la desregulación yerbatera y su impacto en la baja de la materia prima y el precio del paquete de yerba en góndola.

Sturzenegger habla siempre de las “maravillas” de los efectos de la desregulación en la yerba mate en foros empresarios en Buenos Aires, a pesar de que nunca aceptó contestar a los pedidos de los pequeños productores o recibirlos, según dicen en el sector.

Cuando el empresario que vio a Sturzenegger le marcó lo que, a su juicio, era un error de comunicación y de interpretación del ministro de Desregulación, este se mantuvo impasible y no emitió respuesta, contó el empresario misionero a LA NACION.