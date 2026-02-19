Paro general de la CGT contra la reforma laboral: mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas

La protesta se realizará frente al Congreso de la Nación, en simultáneo al debate que se desarrollará en Diputados; megaoperativo en las inmediaciones del Congreso
La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general este jueves en rechazo al proyecto de reforma laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei, que se debatirá a partir de las 14 horas en la Cámara de Diputados.
A pesar de que la central obrera anunció que no se movilizará, distintos sectores y gremios afines al kirchnerismo marcharán hacia el Congreso de la Nación a partir del mediodía.
Además del tratamiento dentro del recinto, la marcha fue anunciada en medio del cierre de la empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales, que dejó a casi 1000 trabajadores en la calle.
Mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas
A partir del mediodía, distintos gremios se concentrarán en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo para comenzar la movilización hacia el Congreso de la Nación.
De acuerdo a lo que se informó en LN+, las calles laterales al recinto están valladas y el tránsito en la zona está reducido en las avenidas Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.
Uno por uno, los sectores que adherirán al paro
- Transporte público y aerocomercial. En caso de que la UTA confirme la adhesión de los colectiveros, el paro tendría la adhesión total de los gremios de transporte público de pasajeros. Ya anunciaron su participación la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos centrales de transportistas en las que confluyen ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros. Tampoco habrá subtes en la Ciudad de Buenos Aires.
- Atención bancaria. La Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza, según confirmó su titular Sergio Palazzo a LA NACION. No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionara el servicio de homebanking.
- Supermercados y comercios. El Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Así lo informaron a LA NACION fuentes cercanas a Armando Cavalieri.
- Farmacias. El sindicato que nuclea a los farmacéuticos resolvió no adherir al paro, por lo que las farmacias no estarán afectadas. Su jefe, Marcelo Peretta, dijo a LA NACION que apoyan los artículos referidos a las vacaciones, el banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
- Gastronomía. El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte, según informaron en gastronómicos.
- Recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas. No habrá servicio dada la adhesión de camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano.
- Administración pública. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los dos gremios estatales, se suman a la medida. ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.
- Personal de salud. El extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó a LA NACION la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.
