Paro general de la CGT contra la reforma laboral: mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió activar un paro general este jueves en rechazo al proyecto de reforma laboral, impulsada por el gobierno de Javier Milei, que se debatirá a partir de las 14 horas en la Cámara de Diputados.

A pesar de que la central obrera anunció que no se movilizará, distintos sectores y gremios afines al kirchnerismo marcharán hacia el Congreso de la Nación a partir del mediodía.

Además del tratamiento dentro del recinto, la marcha fue anunciada en medio del cierre de la empresa Fate, productora argentina de neumáticos radiales, que dejó a casi 1000 trabajadores en la calle.

Megaoperativo en el Congreso

Mapa de cortes, horario de la marcha y calles afectadas

A partir del mediodía, distintos gremios se concentrarán en Bernardo de Irigoyen y avenida de Mayo para comenzar la movilización hacia el Congreso de la Nación.

De acuerdo a lo que se informó en LN+, las calles laterales al recinto están valladas y el tránsito en la zona está reducido en las avenidas Hipólito Yrigoyen y Rivadavia.

La policía ubicó las vallas en los alrededores del Congreso Ricardo Pristupluk

Uno por uno, los sectores que adherirán al paro

Transporte público y aerocomercial . En caso de que la UTA confirme la adhesión de los colectiveros, el paro tendría la adhesión total de los gremios de transporte público de pasajeros. Ya anunciaron su participación la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos centrales de transportistas en las que confluyen ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros. Tampoco habrá subtes en la Ciudad de Buenos Aires.

. En caso de que la UTA confirme la adhesión de los colectiveros, el paro tendría la adhesión total de los gremios de transporte público de pasajeros. Ya anunciaron su participación la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos centrales de transportistas en las que confluyen ferroviarios, aeronáuticos, portuarios y camioneros. Tampoco habrá subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Atención bancaria . La Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza, según confirmó su titular Sergio Palazzo a LA NACION . No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionara el servicio de homebanking.

. La Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza, según confirmó su titular Sergio Palazzo a . No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionara el servicio de homebanking. Supermercados y comercios. El Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Así lo informaron a LA NACION fuentes cercanas a Armando Cavalieri.

