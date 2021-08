Los primeros spots de campaña: Santilli apuesta a la cercanía, Vidal a la experiencia y Manes a su historia personal

Con el arranque de la campaña para las PASO del 12 de septiembre, el larretismo activó su maquinaria electoral para las próximas legislativas , una batalla clave con el kirchnerismo por el control del Congreso. A las recorridas proselitistas y selfies de los candidatos por los distritos de la provincia de Buenos Aires o los barrios porteños se sumaron los primeros spots de Juntos por el Cambio para las primarias.

Diego Santilli, el postulante impulsado por Horacio Rodríguez Larreta en el distrito más poblado del país, estrenó hoy su aviso propagandístico. La pieza del candidato de la lista “Es Juntos” , rival de Facundo Manes (Dar el Paso) en la interna de Juntos en Buenos Aires, fue ideada por los integrantes de la mesa estratégica y de comunicación de campaña del exvicejefe porteño. En rigor, la confección del aviso titulado “Experiencia” estuvo a cargo del publicista Carlos Pérez, de la agencia BBDO.

En sintonía con su estrategia discursiva para la campaña, Santilli pone el acento en su spot en el concepto de “cercanía”, uno de los ejes de los manuales proselitistas de Larreta: importan los problemas y preocupaciones de los ciudadanos –inflación, inseguridad o falta de empleo- frente a la profunda crisis económica y no las discusiones entre los políticos.

Spot de campaña 1

El exvicejefe porteño machaca en cuatro conceptos en el aviso: “escuchar, planificar, hacer y resolver”. “Es escuchar antes de hablar, es hacer después de escuchar. Es el largo plazo, la planificación, el orden y la continuidad de los proyectos”, dice Santilli en el video mientras se suceden imágenes de su paso por la gestión de Larreta. El alcalde es un protagonista principal del spot.

Santilli, quien estará acompañado por Graciela Ocaña en la boleta de Es Juntos, también pone el foco en la seguridad, la educación, “la libertad para trabajar” y “crecer”. Y apunta contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Es decir basta al que te impone, te maltrata y te roba los sueños”. El objetivo de los creadores del aviso propagandístico es mostrar que Santilli tiene “experiencia” para ayudar a la provincia desde el Congreso. Por eso, destaca su paso por la gestión porteña.

Manes, en su pueblo

Ayer también se conoció un spot de Manes, el candidato de la UCR que enfrentará a Santilli en la interna de Juntos en Buenos Aires. En el aviso muestra a Manes en Salto, la localidad bonaerense donde creció. “Él tenía un objetivo, que lo fue logrando”, cuenta el dueño de una imprenta del pueblo, que lo conoce desde chico. El eje discursivo del spot pasa por el joven de clase media que se “esforzó”, estudió, se recibió de médico y se formó en el exterior. “Cada vez que me levantaba en Estados Unidos o Inglaterra, yo tenía un buen trabajo, pero sentía que no estaba en un buen lugar”, dice Manes. Y completa: “La única cosa que no voy a cambiar es mi forma de ser”.

El spot de Manes

Para su primera campaña política, Manes armó una mesa política que integran Maximiliano Abad, Emilio Monzó, Joaquín de la Torre y Margarita Stolbizer (GEN). En tanto, la politóloga Ana Iparraguirre quedó a cargo de la coordinación de los equipos técnicos.

Vidal, con Larreta y Quirós

Juntos por el Cambio también estrenó avisos propagandísticos para la contienda porteña. Es el caso de María Eugenia Vidal, quien encabezará la boleta de “Juntos podemos más”. Como ocurrió en el spot de Santilli, Larreta es el gran co-protagonista de la pieza “Es lado a lado”, que también estuvo a cargo de Pérez.

En las imágenes del aviso se puede ver a Vidal y Larreta recorriendo la ciudad y sobre todo la zona Pacífico, en el barrio de Palermo. Exhibe a la exgobernadora bonaerense como la socia más cercana al alcalde. “Es la misma persona que conocí hace más de veinte años, con el compromiso y la dedicación de siempre. Es la mejor combinación de futuro y experiencia”, dice Larreta en el spot. Vidal no habla en esta pieza. El alcalde afirma que su candidata, su “amiga”, es “empatía”, “poner el cuerpo”, y “siempre para adelante”.

El spot de Vidal

En otro spot, titulado “Es por acá”, Vidal aparece junto al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, y Martín Tetaz, quien lo secunda en la lista de “Juntos podemos más”, mientras recorren un centro de vacunación en la Capital. En ese caso, el foco está puesto en la gestión en materia sanitaria. “Es salud sin improvisación. Es por acá”, resalta.

Con mucho en juego, en su estreno como elector de candidatos de Pro, Larreta puso a sus estrategas de comunicación y campaña al frente de la campaña de Vidal y Santilli en la Capital y la provincia, respectivamente. Esta no será una elección más para el macrismo. Por primera vez, lidia con el desafío de competir en los comicios sin que Marcos Peña o Jaime Durán Barba, exgurúes de Pro, bajen los lineamientos y ordenen el mensaje de la coalición.

LA NACION