Los regalos que Milei preparó para darle al papa León XIV cuando visite la Casa Rosada

El presidente Javier Milei ya tiene listos los regalos para darle al papa León XIV cuando llegue a la Casa Rosada para la recepción oficial. Después del cara a cara en el Salón Blanco y de la presentación de los ministros en la Galería de los Vitrales, Milei y su hermana, la secretaria general, Karina Milei, tendrán una reunión con el Santo Padre a puertas cerradas.

Allí, en nombre del Gobierno le entregarán dos presentes al Santo Padre: una medalla con el escudo nacional de un lado y el escudo vaticano del otro; y un aspersorio litúrgico, que los sacerdotes utilizan para arrojar agua bendita a los fieles, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.

Ambos presentes serán entregados por los Milei al Papa en una caja color azul oscura, con el escudo nacional impreso en dorado.

El medallón es de plata, con relieve en oro. Tiene en cada lado uno de los escudos, con la fecha de hoy tallada. Dice “Visita de su Santidad León XIV”, en letras mayúsculas, en la curvatura.

En tanto, el aspersor es negro y plateado, hecho en plata y ébano.

La particularidad es que, estampada en el mango del hisopo, aparece la Virgen del Luján. Robert Prevost se transformó en el papa León XIV justo un 8 de mayo (de 2025), que coincide con el día de la patrona de la República Argentina.

Las imágenes de los presentes todavía no fueron difundidas por la Casa Rosada porque esperan que primero León XIV vea sus regalos.

Las fuentes oficiales tampoco detallaron quién fue el autor de las dos piezas, pero aclararon que no fue la familia Pallarols, histórica en este tipo de confecciones.

Milei tuvo un cruce con Juan Carlos Pallarols en 2023, cuando desmintió haberle encargado un bastón presidencial con una melena de león para su asunción. El orfebre, por su parte, dijo públicamente que Karina Milei le pidió 2000 dólares para concertar una reunión con el entonces mandatario electo.

El Presidente saludará al papa León XIV en Aeroparque, apenas pise suelo argentino, y después se trasladará a la Casa Rosada para la recepción oficial. El Santo Padre antes hará un paso por Retiro, para una ofrenda floral en la Plaza San Martín.

Tras la bienvenida, Milei le presentará al Papa a su Gabinete, al que se sumarán el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich; y el estratega Santiago Caputo, de acuerdo a lo que pudo confirmar LA NACION.

Luego, en el despacho, el Presidente y su hermana tendrán una bilateral con el Papa de entre 30 y 40 minutos, en la que le darán los presentes.