Los tres diputados que responden a Massa en la Comisión de Juicio Político acompañarán el enjuiciamiento a la Corte

Pese a los rumores en contrario, los tres diputados que responden al ministro de Economía Sergio Massa que integran la Comisión de Juicio Político acompañarán el proceso de juicio político contra la Corte Suprema que propicia el presidente Alberto Fernández. Uno de ellos, Ramiro Gutiérrez, había presentado su renuncia a la comisión –adujo que tenía un viaje previsto-, pero al final decidió suspenderlo y retirar la dimisión para formar parte del debate, que arrancará en los próximos días.

Tres son los diputados del Frente Renovador que responden a Massa e integran la Comisión de Juicio Político: Gutiérrez, Micaela Morán –quien asumió hace apenas tres meses en reemplazo de Victoria Tolosa Paz- y Vanesa Massetani. Esta última no continuaría como miembro de la comisión por un problema familiar, por lo que el oficialismo la reemplazará con otro integrante en la primera reunión que celebre el cuerpo.

Las suspicacias sobre la continuidad o no de la delegación massista en la comisión comenzaron a rodar ante el sugestivo silencio en el que se refugió el ministro de Economía frente al anuncio del presidente Fernández de pedir el enjuiciamiento contra los cuatro ministros de la Corte Suprema. Eso encendió las alertas en Diputados, y movilizó al massismo a aclarar que acompañarán el proceso de enjuiciamiento de los ministros de la Corte.

La embestida que tampoco entusiasma a la mayoría de los gobernadores del PJ, que se abstuvo de acompañar al primer mandatario en esta cruzada. Uno de ellos es el chubutense Mariano Arcioni, cercano a Massa.

“Los representantes del Frente Renovador en la Comisión de Juicio Político no se van a bajar y van a dar el debate”, confirmaron a LA NACION fuentes inmejorables del palacio legislativo.

Por el momento, Massa se mantendrá al margen del debate legislativo. Según explicaron en la Casa Rosada, el acuerdo tácito es “preservar” al ministro de Economía de una pelea que, en principio, el oficialismo está dispuesto a dar y perder en el Congreso, por falta de votos suficientes. “Hay una decisión política de todos en el espacio de no desgastarlo, de no mancharlo, de no hacerlo jugar batallas que están perdidas”, afirmaron cerca del ministro de Economía.