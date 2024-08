Lourdes Arrieta filtró proyectos de ley de diputados de La Libertad Avanza para dejar en libertad a represores de la dictadura militar

Escuchar

La diputada nacional de La Liberta Avanza (LLA) Lourdes Arrieta filtró en su cuenta oficial de X un proyecto de ley y un decreto reglamentario que, aseguró, fueron diseñados por los mismos legisladores libertarios que en julio visitaron a represores de la última dictadura militar condenados. Si bien no mostró las firmas en el texto, afirmó que las propuestas de sus pares de bloque tenían como objetivo “obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.

Alrededor de las 22 del domingo, Arrieta difundió en redes sociales los mencionados proyectos en tres hilos de X con imágenes extraídas de un PDF. La publicación fue hecha casi un día después de haber detallado capturas de pantalla de una conversación de WhatsApp en grupo referida a la forma en que se gestó la visita a los presos militares en el penal de Ezeiza entre los diputados de LLA, evento del cual ella formó parte.

“Ayer (por el sábado) publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”, escribió Arrieta.

👉🏻 Ayer publiqué una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de whatsapp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas. — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024

En el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” que menciona Arrieta se postula: “Artículo 1: Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘8) Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo ’”.

Mientras que en el decreto reglamentario se lee que el máximo se establezca en 25 años el período para que el Estado pueda arribar a una sentencia definitiva en una acusación penal contra cualquier persona y que, “vencido el plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”.

📌 Del grupo se WhatsApp, se desprende PROYECTO PLAZO RAZONABLE. 🧵 pic.twitter.com/HUPMbv0l77 — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024

Asimismo, suponía: “Este plazo comenzará a contarse desde la fecha de comisión del ilícito, o desde la mayoría de edad si la víctima fuese menor. El cómputo del plazo se suspenderá en caso de que la Nación sufra una interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes”.

Sin embargo, con intención de no relacionar aquellos proyectos con la figura del presidente Javier Milei, la mendocina aclaró: “Intento de impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad. No es la agenda del presidente Milei. Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”.

🤔 INTENTO DE IMPUNIDAD de los responsables de crímenes de lesa humanidad. NO ES LA AGENDA DEL PRESIDENTE @JMilei

🇦🇷 Tengo absoluta claridad que estos proyectos nada tienen que ver con los ideales de la libertad. NO voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei. — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024

Los chats de la visita a represores

El sábado por la noche, Arrieta expuso las conversaciones sobre la organización del encuentro y mostró los nombres, no solo de quienes participaron, sino también de otras personas que sabían sobre lo sucedido. “ Es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo” , manifestó.

“Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó ‘Comida informal con el Padre Javier’, con una foto de perfil del libro ‘El Pacto’, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”, comenzó a explicar Arrieta.

📌 Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó “Comida informal con el Padre Javier…” con una foto de perfil del libro “El Pacto”, en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar. pic.twitter.com/JjaFNnDc65 — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024

Luego, continuó y adjuntó pruebas: “Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”.

Además, publicó una captura de pantalla en la que uno de los miembros del grupo compartió un archivo titulado “Causas escandalosas”, donde escribió: “El Dr. Jaime L. Smart, preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba, enterado de la reunión de mañana, me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto en que nos cuenta varios casos de causas y sentencias que constituyen un escándalo. Tengan la certeza que es solo un puñado, pero que hay muchas más en todo el país”.

