“Lousteau compara lo incomparable”: el discurso que usó Cristina Kirchner para hablar de los 100.000 muertos por Covid

“Razón y emoción pocas veces confluyen tan armónicamente”, así describió la vicepresidenta Cristina Kirchner una intervención de la senadora neuquina Silvia Sapag. La legisladora criticó duramente a su par en la Cámara Alta Martín Lousteau, por decir que los 100.000 muertos por Covid-19 eran “tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina”.

Sapag sostuvo que “el señor Lousteau compara lo incomparable” y, luego de hacer un repaso por todos los cargos públicos por los que pasó el opositor, consideró: “Infiero que tiene capacidad crítica y de razonamiento, tiene una lógica analítica, conocimiento de la ambigüedad y la intencionalidad en el lenguaje. Así que estoy tentada a creer que no podría incurrir en falacias lógicas, lingüísticas, históricas o políticas, porque no es lo mismo”.

Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia. pic.twitter.com/imyQP7DY4u — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 22, 2021

La senadora del Frente de Todos manifestó querer saber cuál fue la intención de Lousteau.“Si es disminuir la responsabilidad de la dictadura, solo tuvieron 30.000 ante los 100.000, o confundir y mostrarnos tres veces peores que la dictadura”, planteó.

Tras una exposición en la que hizo sus consideraciones en cuanto a por qué no debió realizar dicho paralelismo, Sapag concluyó: “La edad del senador Lousteau, su formación y experiencia, indican que no es creíble que no distinga la diferencia, que no es porque no tenga entendimiento”.

En ese sentido, indicó que no es posible que la “especulación política” del representante radical ante una elección le permita decir lo que dijo, “porque estamos con mucho dolor los argentinos y argentinas”. Para cerrar, expresó: “Quiero resaltar la mala intención del senador Lousteau”.

