Diego Santilli lanzó su candidatura con un discurso centrado en la seguridad y la educación

Diego Santilli lanzó su campaña en La Plata rodeado de aliados, en un acto en el que apostó a mostrar unidad y fuerza en la antesala de la interna que dirimirá con el radical Facundo Manes.

“Podemos transformar la provincia de Buenos Aires. Hagámoslo y hagámoslo juntos”, dijo Santilli. Su discurso estuvo centrado en la seguridad y la educación. “Los argentinos estamos hartos de no poder soñar con más seguridad y más trabajo. Queremos decir basta”, afirmó.

El lanzamiento de Santilli como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires se realizó en el Club Hípico y de Golf de City Bell. Junto al vicejefe de gobierno porteño estuvieron su principal impulsor, Horacio Rodríguez Larreta; Patricia Bullrich, Jorge Macri, Elisa Carrió (Coalición Cívica), Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Miguel Ángel Pichetto. Se ubicaron los siete sentados en banquetas, a un metro uno del otro, rodeados por tribunas bajas con dirigentes.

Todo en medio de un paisaje de bosque a unos 20 kilómetros de la Casa de Gobierno de La Plata.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Elisa Carrió y Jorge Macri Captura de video

No estuvieron Mauricio Macri, varado en Europa, ni María Eugenia Vidal, que toma distancia de la política bonaerense, avocada a la campaña porteña.

Santilli se refirió a las elecciones primarias que enfrentará en septiembre dentro del espacio Juntos: “Las primarias mejoran la democracia. Ensanchan el partido con propuestas, con ideas. Tenemos que hacerlo de manera racional, con sentido común. Tratando de ampliar. Nuestro adversario es el kirchnerismo”, dijo el precandidato a diputado nacional.

“Dentro de nuestros espacio vamos a competir como hace muchos años lo hizo Horacio con Gabriela, y eso es lo que pretendo hacer con Facundo. Vamos a competir de esa manera. Nosotros tenemos que plantearnos que país queremos”. “No podemos resignarnos a un pobreza e inseguridad. Para eso he venido. A dar esos debates”, expresó Santilli.

Evitó referirse a Victoria Tolosa Paz, que podría ser su adversaria en noviembre. “No me gusta opinar de los candidatos. Me gusta opinar de lo que tenemos que cambiar. No esperen entrar en agresiones”, dijo. Durante el lanzamiento en La Plata el vicejefe de Gobierno se esperanzó: “Tenemos que poder cambiar esta provincia”, alentó.

Abrió el acto el anfitrión, Julio Garro, intendente de La Plata. Después habló Miguel Ángel Pichetto, quien aseguró que para él se trata de un “compromiso y un deber” acompañar a Santilli. “Tenemos el desafío de construir un mensaje y una propuesta para los argentinos. No nos dejemos robar ese discurso, el discurso del trabajo es el mensaje de Juntos por el Cambio”, dijo Pichetto.

Graciela Ocaña, que ocupará el segundo lugar en la lista de precandidatos de Santilli, cuestionó la gestión de la pandemia y afirmó: “La Argentina necesita trabajo e inclusión, y no a través de planes sociales”.

El agradecimiento a Jorge Macri

A Jorge Macri, intendente de Vicente López, Larreta le agradeció haber bajado su candidatura para apoyar a Santilli. “Quiero destacar mucho el gesto de Jorge, con quien construimos esta alternativa”, dijo el jefe de gobierno porteño. Más tarde avaló a su candidato: “Yo no tengo duda, que uno de nuestros principales dirigentes en eso de poner la cara es Diego”, dijo. “Viene haciendo un enorme laburo en la seguridad. Todos los delitos vienen bajando”, expresó. “Tiene esa experiencia, se puede”, arengó Larreta. “Yo confío en Diego, confío en nuestros intendentes. Confío en nuestro gran y diverso equipo”.

“Diego, contás conmigo” dijo a su turno Jorge Macri, que en su discurso recordó que cuando se creó el Pro, hace 17 años, algunos de los que estaban en el acto de hoy “ya eran parte”. El intendente de Vicente López también criticó la gestión de la pandemia y “las malas decisiones”, y acusó al gobierno nacional de “no entender el día a día de los bonaerenses”.

El primo del expresidente señaló que enfrentan “un desafío muy grande” y el primer escalón son las PASO, “una competencia entre dos espacios políticos con distintas miradas, pero con un solo objetivo, que es dotar a esta provincia de una representación que defienda a la gente”. “ Nunca demos por sentado la unidad. Si hay algo que la gente espera de nosotros es que permanezcamos juntos ”, advirtió quién fue el último en acordar con Larreta el apoyo a Santilli.

“Esta coalición que está a lo largo y ancho del país viene a generar una perspectiva que hoy la Argentina ha perdido”, aseguró Patricia Bullrich y se mostró convencida por los candidatos: “Van a poder abrir esa puerta de esperanza para una Argentina, y sobre todo para una provincia de Buenos Aires, que está esperando que volvamos con propuestas fuertes, contundentes y con el coraje que la Argentina necesita” . Hizo alusión además al deber de representar a “la sociedad que no quiere dejar a la Argentina en manos del populismo y las mafias”.

Carrió y Pichetto el “malo”

Carrió destaco el pasado de Santilli como legislador y resaltó: “Hay que saber redactar una ley”. Además, hablo sobre las diferencias internas, señaló que antes Pichetto “era malo” y estaban en las “antípodas”, pero dijo que aún así lograron “muchas leyes juntos, de aquellas que hoy se pretende aniquilar”.

Patricia Bullrich fue una de las oradoras en el lanzamiento de La Plata Captura de video

Los otros intendentes presentes en el acto, además de Macri y Garro, fueron Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Ezequiel Galli (Olavarría), Manuel Passaglia (San Nicolás), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) Pablo Petreca (Junín) y Héctor Gay (Bahía Blanca).

En las gradas estaban además la senadora Gladys González, los diputados Cristian Ritondo, Toty Flores y Waldo Wolff, los exministros Alejandro Finocchiaro y Hernán Lombardi, el exintendente de Quilmes Martiniano Molina, el senador provincial Roberto Costa y el referente de Tigre Segundo Cernadas, el exsecretario de la gobernación Fabian Perechodnik, entre otros invitados especiales.

Dirigentes de Pro y aliados acompañaron el lanzamiento de Diego Santilli Rodrigo Nespolo

Después de varias semanas de negociaciones y arreglos internos, Larreta logró instalar a Santilli como candidato bonaerense para las PASO del 12 de septiembre. Su principal contrincante es Manes, la apuesta fuerte de la UCR, pero Gustavo Posse, intendente de San Isidro, también será parte de la interna de Juntos con lista propia.

En su lanzamiento desde La Plata el actual vicejefe de Gobierno de la Ciudad Santillo utilizó un tono épico: “Podemos cambiar la historia. Podemos generar más trabajo y oportunidades. Podemos transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires. Hagámoslo. Y hagámoslo juntos”, dijo antes del aplauso.

