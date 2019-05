El diputado nacional de Evolución Radical ratificó sus diferencias con el Gobierno y reiteró su intención de construir una coalición que incluya al peronismo; "No estoy en Cambiemos"

¿Acompañará a Mauricio Macri en la fórmula? ¿Volverá a competir por la jefatura de gobierno porteño? ¿Será el postulante presidencial de la UCR o sellará una alianza con Roberto Lavagna? El diputado nacional Martín Lousteau (Evolución Radical) rompió el silencio: ratificó sus diferencias con la Casa Rosada y reiteró su intención de construir una coalición que incluya al peronismo. "No estoy en Cambiemos", remarcó.

En una entrevista que concedió a Radio Mitre, el exembajador de la Argentina en EE.UU. dijo que no recibió "ningún ofrecimiento" del Gobierno para ser candidato, contó que tuvo charlas "profundas" con el Presidente sobre la situación económica y criticó al jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Además, cuestionó la postura de Roberto Lavagna , que rechaza diálogos con Cambiemos y el kirchnerismo, y dejó en claro cuál es su condición para postularse en las próximas elecciones. "No sería candidato en ningún lugar que no se abra, que no tenga un diagnóstico más profundo. Sería candidato a cualquier cosa en un espacio más grande", afirmó en diálogo con Lanata sin filtro.

A continuación, un repaso de las principales definiciones del economista:

"Si uno tiene mal el diagnóstico, entonces no hay espacio para la soberbia"

"La Argentina está atrapada en el día de la marmota"

"El problema no es el déficit fiscal, ese es un síntoma del problema"

"Pienso distinto al Gobierno. A medida que encuentran más escollos tienen más apertura a otro diagnóstico"

"No he tenido ningún ofrecimiento. Si rechazara un ofrecimiento del Gobierno o del Presidente no lo contaría porque no le hace bien a la institución presidencial"

"Es rara esa expresión del Presidente ['nos estamos conociendo']. Uno no nombra a un embajador si lo está 'conociendo'"

"No estoy en Cambiemos. Fui a una elección contra ellos en la ciudad. Mis votantes piensan distinto"

"Si Cambiemos es la Argentina, nosotros somos [por su espacio] como Uruguay. Estamos unidos, tenemos una frontera, pensamos distinto"

"Ese espacio debe demostrar que se sabe ampliar. Cuando [Lavagna] dice no hablo con ninguno de los dos, empiezo a dudar que tenga esa capacidad"

"Tiene que haber una coalición superadora de Cambiemos que tiene que tener peronismo. Hay gente razonable del otro lado"