Javier Milei y funcionarios del Gobierno festejaron el triunfo de Estudiantes de La Plata en la final del Clausura

El presidente Javier Milei celebró este sábado la consagración de Estudiantes de La Plata ante Racing, en la final del torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino. Lo hizo con un breve pero contundente mensaje en su cuenta oficial de X. “EdeLP! Fin.”, escribió el mandatario, en sintonía con el apoyo que mostró al Pincha tras la polémica por el “espaldazo” a Rosario Central y en medio de las acusaciones por corrupción que pesan sobre el titular de la AFA, Claudio Tapia.

No obstante, el mensaje del líder libertario no fue el único que cayó tras la victoria en la tanda de penales. En el mismo sentido se pronunció la senadora nacional Patricia Bullrich. “Los que hacen las cosas bien!”, escribió la exministra de Seguridad en respuesta a una publicación del diputado Damián Arabia, que incluye una foto de ambos funcionarios abrazados y la frase “Estudiantes campeón, vamos Verón”.

EdeLP!

Fin. — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Otro funcionario del Gobierno que festejó el resultado fue el secretario de Ambiente y Turismo, Daniel Scioli. “Felicitaciones a Estudiantes de La Plata por este merecido campeonato. Un reconocimiento a sus jugadores y al cuerpo técnico, y especialmente a su presidente Juan Sebastián Verón, por el trabajo, el compromiso y la pasión que hicieron posible este logro”, sostuvo.

En la previa de la final, el Presidente ya había hecho varias publicaciones apoyando a Estudiantes. Entre ellas, compartió una imagen, en el marco de un encuentro con autoridades israelíes, en la que se puedo ver sobre el sillón de Rivadavia la camiseta del club platense.

Los que hacen las cosas bien! https://t.co/K5HFIbaLOp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 14, 2025

Esta reacción del Gobierno se da en el marco de una tensa relación con la AFA, que se acrecentó en las últimas semanas. Todo comenzó con un título otorgado por Tapia a Rosario Central por ser el equipo que terminó primero en la tabla anual, condecoración que no estaba prevista de antemano. Estudiantes criticó la decisión de la AFA y, en el partido de frente a Central fue obligado a realizar un pasillo para recibir al campeón. Sin embargo, los jugadores lo hicieron de espaldas, lo que le valió al equipo de La Plata una serie de sanciones.

Al mismo tiempo, comenzaron a surgir denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol argentino por posible lavado de dinero y fraude. De hecho, este viernes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA y a Tapia, por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $7500 millones.

Felicitaciones a Estudiantes de La Plata por este merecido campeonato. Un reconocimiento a sus jugadores y al cuerpo técnico, y especialmente a su presidente Juan Sebastián Verón, por el trabajo, el compromiso y la pasión que hicieron posible este logro. pic.twitter.com/VC7IAOWDoC — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) December 14, 2025

En la cancha, tras la final, la tensión se hizo notar. Una vez finalizada la tanda de penales Tapia fue el encargado de entregar la copa del torneo y las medallas a los jugadores. En ese momento, la hinchada de Estudiantes cantó: “Chiqui Tapia botón...”.

Además, otro tenso gesto se vio en el saludo seco que hubo entre el técnico Eduardo Domínguez y quien dirige los destinos del fútbol argentino. También, varios de los jugadores se limitaron a solo estrecharle la mano, pero sin beso ni abrazo.

Por su parte, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, vivió el partido desde una de las plateas del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El dirigente fue suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA por seis meses para ejercer funciones como dirigente por el “espaldazo” realizado por el equipo de primera división del club que conduce.