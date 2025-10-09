Luego de las tensiones, Patricia Bullrich y Jorge Macri compartieron su primera foto de campaña

A dos semanas del cierre de la campaña para los comicios nacionales, Patricia Bullrich y Jorge Macri compartieron su primer foto juntos. El gesto entre la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional y el jefe de gobierno porteño busca enviar una imagen de unidad para los votantes de La Libertad Avanza (LLA) y Pro en el bastión de los Macri.

La excusa para la foto fue una recorrida por las obras de la cárcel de Marcos Paz, trabajos que se reiniciaron en diciembre pasado y, según el Gobierno, están terminados “en un 82%”, para completar un penal que tendrá capacidad para 2232 internos.

Patricia Bullrich y Jorge Macri en Marcos Paz

“La Libertad Avanza y Pro, juntos en la ciudad de Buenos Aires, para que los cambios que se vienen realizando no queden a mitad de camino y para que el Congreso no trabe las mayorías que el país necesita para seguir cambiando”, destacó Bullrich en redes sociales. “Esta coalición va a seguir trabajando por el país y por el futuro de todos los argentinos”, agregó, en busca de mostrar que es fuerte el vínculo entre ambos partidos.

La falta de obras en el penal y la superpoblación de detenidos en las comisarías porteñas, que derivó en una seguidilla de fugas de alto impacto, fue motivo de duros cruces entre el gobierno de Javier Milei y la gestión de Jorge Macri en la previa de las elecciones legislativas de mayo pasado, en las que LLA y Pro se enfrentaron, con victoria del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Patricia Bullrich posó con obreros que trabajan en la obras de Marcos Paz

Luego de los intensos enfrentamientos de esa campaña, que se trasladaron al Congreso y comenzaron a horadar los apoyos que había alcanzado la Casa Rosada, mientras del otro lado Pro sufría el impacto de su primera derrota en décadas en su bastión, ambas fuerzas sellaron una alianza para los comicios nacionales en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Pero en territorio porteño nunca compartieron gestos. Hasta hoy.

Las obras que hace el gobierno porteño en el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz apuntan a completarse en marzo de 2026, lo que permitiría cerrar el penal de Villa Devoto y relocalizar también a los presos que están detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad.

“La obra del complejo estuvo parada durante cinco años y se fue llevando adelante por etapas. La actual, la cuarta y última, demandará una inversión superior a los $100.000 millones”, destacaron desde el Ministerio de Seguridad, sin repasar las tensiones por el reclamo de fondos que se dieron entre la Casa Rosada y la ciudad antes de que se reactivaran las obras.

Patricia Bullrich y Jorge Macri en Marcos Paz

También participaron de la recorrida el director nacional del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez; el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi; el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, y el de Justicia, Gabino Tapia.