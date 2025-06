Luis Caputo cruzó a Wado de Pedro, que lo acusó de tomar deuda durante el gobierno de Macri que “no fue a parar en algo útil para los argentinos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, cargó este viernes en duros términos contra el senador kirchnerista Eduardo Wado de Pedro, luego que lo cuestionara por tomar “una deuda a 100 años” durante el gobierno de Mauricio Macri, cuyos dólares, según señaló, “no fueron a parar en algo útil”.

“Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 por ciento anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros”, replicó el funcionario, en alusión a la herencia económica que, según Caputo, dejó el gobierno de Alberto Fernández a la actual administración de Javier Milei.

Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 por ciento anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros. El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto.

Por… https://t.co/0jCaZqv9gr — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 20, 2025

“El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto”, apuntó el titular de Economía. Y tras ello sentenció: “Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos ‘atributos’ que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más”.

Las declaraciones del funcionario se dan respuesta a un mensaje de X del senador de Unión por la Patria, que acompañó con un video de una entrevista del diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, en la que cuestionaba la gestión de Caputo durante la administración Macri.

“Con la deuda a 100 años que tomó Caputo cuando era ministro de Macri, se podía construir el gasoducto. Ni uno de esos dólares fue a parar en algo útil para los argentinos”, señaló Wado de Pedro, en línea con las declaraciones de Máximo Kirchner.

Ayer, el referente de la Cámpora planteó en diálogo con Radio con Vos que el valor de la deuda contraida durante la gestión de Macri era del valor del gasoducto Néstor Kirchner, en Vaca Muerta. “Ese gasoducto pudo estar hecho mucho antes”, criticó Máximo Kirchner al respecto.

El mensaje de Wado de Pedro contra Caputo se dio horas antes que el senador difundiera la convocatoria a Parque Lezama, luego que se suspendiera el banderazo por el 20 de junio que se iba a realizar esta tarde afuera de la vivienda de la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de su arresto domiciliario.