Luis D’Elía cruzó duramente a Andrés “El Cuervo” Larroque por sus críticas a Martín Guzmán: qué dijo

El dirigente piquetero Luis D’Elía cargó este martes contra el secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque tras las críticas que esgrimió hacia Martín Guzmán. “A vos tampoco te votó nadie. Tu único mérito es ser amigo de Máximo Kirchner”, arremetió en Twitter.

A horas de la mañana, Larroque criticó al ministro a cargó de la cartera de Economía al señalar que “nadie lo votó”. “Hay gente que vino sin nada y le quiere imponer a todos los que venimos de una larga pelea. Yo no lo conocía a [Martín] Guzmán. No sabía de dónde venía. Creo que nadie lo votó”, dijo en AM 530.

El funcionario también se refirió a la crisis interna en el Frente de Todos y consideró que “no hay que tenerle miedo a la discusión”, además de destacar: “Estamos en el Gobierno para resolver los problemas. Yo no hago política para buscar excusas. Hay que hablar con claridad y tener relato que clarifique lo que ocurre”.

Andres Larroque, ministro de desarrollo de la comunidad en el predio de Guernica Patricio Pidal / AFV

“La unidad del Frente no puede ser una emboscada al sector que representa Cristina [Fernández de Kirchner]. Que estemos juntos o no, no puede depender de si el sector vinculado con la vicepresidenta puede o no decir lo que piensa respecto de tal o cual escenario. Si es así, estamos realmente en problemas”, acató.

“Eso a veces nos pasa y es cuando a nuestra gente le entra desazón y apatía -sostuvo-. Es central este 2022 aliviar la situación a la gente”. Y enfatizó que “si bien hay recuperación en materia económica”, las medidas impuestas “no alcanzan”.

Ante lo expuesto por el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, D’Elía realizó un posteo en Twitter contestando a sus declaraciones. “Al ‘Cuervo’ Larroque tampoco lo votó nadie”, alegó el dirigente piquetero para luego esbozar sus razones para creer que el referente de La Cámpora es ministro.

Al "Cuervo" Larroque tampoco lo voto nadie. Su único mérito para ocupar un Ministerio es ser "amigo" de Máximo Kirchner y hoy con sus declaraciones contra @Martin_M_Guzman le hace el juego a lo peor del Macrismo. EL CARGO QUE OSTENTA ES UN AGRAVIO A LOS LUCHADORES DE TODA LA VIDA — Luis D'Elia (@Luis_Delia) April 26, 2022

“Su único mérito para ocupar un Ministerio es ser ‘amigo’ de Máximo Kirchner”, añadió y se expresó respecto de los dichos del funcionario contra Martín Guzmán. “Hoy con sus declaraciones contra @Martin_M_Guzman le hace el juego a lo peor del macrismo”, contraatacó.

Y retrucó: “El cargo que ostenta es un agravio a los luchadores de toda la vida”. Las palabras de D’Elía contrastan con lo dicho por Larroque este martes: “Hay gente que vino sin nada y le quiere imponer a todos los que venimos de una larga pelea”.