Luis D’Elia estalló contra Cristina Kirchner por su crítica a los movimientos piqueteros: “Flojita de memoria”

Luego de que Cristina Kirchner cuestionara en el plenario de la CTA de Avellaneda a las organizaciones piqueteras y reclamara al Gobierno “recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas”, varios dirigentes de movimientos sociales salieron a contestarle a la vicepresidenta en las redes sociales.

Entre los más duros estuvo Luis D’Elia, quien desde Twitter espetó: “Flojita de memoria y de agradecimiento. Cristina Kirchner nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la CTA de Hugo Yasky la aplaudía. Ni una sola palabra de apoyo a Alberto Fernández”.

D’Elia, que se identifica como “albertista”, ya había criticado a la exmandataria en la jornada de ayer. “Tengo un gran respeto por Cristina, una mujer brillante que es extraordinaria para conducir el Estado, no tanto para conducir la fuerza política”, aseguró el domingo en diálogo con Futurock y añadió: “A mí hizo cosas ella que no me gustan, y soy de los que no se callan”.

En este contexto, reveló un gesto de la vicepresidenta y su hijo que no le gustó. “En mis días de detención [por la toma de la Comisaría N°24 de La Boca, ocurrida el 26 de junio de 2004] no llamaba ni ella ni Máximo ni a mí y ni a mi familia para ver si necesitábamos algo, eso me dolió”, señaló.

Otras críticas

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, también tuvo fuertes palabras para la vice. “A 20 años del asesinato de Maxi y Darío [Kosteki Santillán, respectivamente, víctimas de la “masacre de Avellaneda”], Cristina Kirchner, muy cerca de donde cayeron, por responsabilidad política de varios funcionarios de su Gobierno, se sumó a la campaña antipiquetera, mientras pacta con los punteros repodridos de los intendentes”, dijo.

Por su parte, Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, tuiteó: “Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu Gobierno, Cristina Kirchner”.

Para Néstor Pitrola, exdiputado nacional del Frente de Izquieda, “Cristina se sumó a la campaña de Clarín y Cía contra las organizaciones sociales de lucha que combaten el punterismo del Estado que ella reivindica”. “Pregunta ¿Por qué no universalizan los planes sociales mientras no hay trabajo genuino disponible para todas y todos?”, interrogó-

Hasta el momento no hubo contestación del Movimiento Evita -o su titular, Emilio Pérsico-, otro de los grandes apuntados por Cristina Kirchner. “Con esta desocupación debería haber menos planes. El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas. Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, las más basureadas”, planteó. Y remató: “Si Evita los viera, mamita...”.