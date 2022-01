Luis D’Elía y la marcha contra la Corte Suprema de Justicia: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más los cuatro jueces”

El dirigente social y piquetero Luis D’Elia habló este domingo de la marcha contra la Corte Suprema de Justicia convocada para el 1º de febrero por el kirchnerismo y dijo que van a exigir la renuncia de los cuatro jueces: “Queremos que se vayan y no vuelvan nunca más. No hay que echar a patadas a nadie, no necesitamos acudir a la violencia porque nos asiste la razón y la verdad”.

“Es un poder judicial arbitrario, al servicio de (Mauricio) Macri, (Héctor) Magneto y la embajada de Estados Unidos. Lo ultimo que han hecho es abolir los controles. La Corte Suprema pretende manejar el Consejo de la Magistratura con algunas de las decisiones que han tomado. Son los que consolidaron la persecución política en nuestro país. Por eso creemos que hay que barajar y dar de nuevo”, argumentó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Y agregó: “La gota que rebalsó el baso fueron los 60 videos que proporciono la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde se vio cómo funcionaba la mesa judicial de Cambiemos, donde están importantes miembros del Poder Ejecutivo bonaerense y funcionarios judiciales organizando expedientes y causas contra sindicalistas, dirigentes sociales y de la oposición política. Eso es un asco, una porquería que se tiene que terminar inmediatamente”.

Quien está al frente de la convocatoria es el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla, a quien, tras despegarse de la organización de la misma, D’Elía adhirió: “La marcha la convoca Ramos Padilla y una serie de funcionarios judiciales que dieron testimonio en todo esto. Los Ramos Padilla tienen 50 años de actuación en la Justicia. Yo de ninguna manera convoco a ninguna marcha, sí adhiero a lo que plantea un juez prominente con una extensa carrera judicial”.

La Corte Suprema de Justicia, sobre la que D’Elía dijo que hay que “redefinirla”, la componen Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Luis Lorenzetti: “La Corte Suprema no tiene mujeres tampoco. Algunos hablan de 12 miembros, otros de 15. Tendrán que ser los poderes de la democracia que discutan una nueva corte. Pero ahora con 52 presos políticos no puede continuar esta situación. Alberto Fernández ha hecho enormes esfuerzos. El último fue pedir la conmutación de la pena de Milagros Salas que hoy cumple seis años injustamente detenida”.

El dirigente piquetero está en libertad condicional tras ser condenado por la toma de la comisaría 24 de la Policía Federal Argentina en el barrio porteño de La Boca en 2004. Su pena acaba el 24 de noviembre de este año, pero confía en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos anulará los procesos en su contra: “Mi caso está probado con el cable 1222 de WikiLeaks en el que la exembajadora de Estados Unidos Vilma Martínez le pidió a Macri mi detención, que yo vaya a la cárcel. Esta Corte Suprema, a pesar del cable, ratifica, no metiéndose en el expediente, las sanciones contra mí. Fue una maniobra política”.

Corte Suprema. Juan Carlos Maqueda; Carlos Rosenkrantz; Horacio Rosatti; Ricardo Luis Lorenzetti

Por último, sostuvo que quieren una “Justicia independiente” con “controles populares fuertes” y que, para ello, “habrá que sentarse hablar”.

La marcha, que tuvo el respaldo del presidente Alberto Fernández, fue convocada en medio de la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Sectores del kirchnerismo promueven la movilización en redes sociales bajo la consigna #1FMarchamosALaCorte.

Los manifestantes se autoconvocan para el martes 1 de febrero a las 18 en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires.