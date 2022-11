Luis Juez confirmó que denunciará a Cristina Kirchner tras el fallo sobre el Consejo de la Magistratura

escuchar

El senador opositor Luis Juez reiteró este martes en LN+ sus críticas a Cristina Kirchner y confirmó que la denunciará ante la justicia por lo que consideró fue una maniobra para quedarse con un asiento en el Consejo de la Magistratura. Juez insistió que la vicepresidenta debe cumplir el fallo de la Corte que la obliga a nombrarlo como miembro del Consejo de la Magistratura. Este martes, el kirchnerismo anticipó que insistirá con la nominación de Martín Doñate.

Invitado al programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio, Juez rechazó la iniciativa que pretende que los senadores designados como miembros del Consejo de la Magistratura sean aprobados por el pleno del cuerpo. Se trata de una medida que busca desafiar el fallo de la Corte Suprema.

“ Estamos ante una inusitada confrontación de poderes ”, advirtió Juez, quien calificó la maniobra como “ostensible, grosera, y torpe”. El legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que se va “a entrar en una situación compleja y delicada” si el oficialismo avanza.

Cristina Kirchner someterá este miércoles a votación un decreto que designa a los senadores oficialistas María Pilatti (Chaco) y Mariano Recalde (Capital), como representantes del bloque Nacional y Popular, y al militante de La Cámpora Martín Doñate (Rio Negro), por la bancada de Unidad Ciudadana. La medida excluye a Luis Juez (Juntos por el Cambio).

La Corte Suprema había anulado días atrás la estrategia utilizada por Cristina Kirchner. La vicepresidenta había ordenado partir el bloque oficialista para ganar un representante en el Consejo de la Magistratura y quedarse con los tres representantes. La Corte habló de “maniobra”, “ardid”, “manipulación”, “artificios”, “hechos falsos”.

Ante esta nueva situación, Luis Juez rechazó este martes en duros términos la iniciativa de Cristina Kirchner. “Se va a introducir un elemento que la ley no prevé. No hace falta que la designación del senador - miembro de la Magistratura- sea aprobada por el pleno del cuerpo”, señaló.

Juez, el candidato de Juntos por el Cambio para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de la oposición, señaló que si prospera la iniciativa oficialista generaría “un precedente” negativo, dado que afecta la relación de las mayorías y minorías. Remarcó, además, que este método de elección “le pone presión” a la Cámara de Diputados.

Denuncia

El senador opositor calificó como “perversa” a la vicepresidenta. “Hay que decirlo con toda claridad. Hay que ser muy perverso para convertir lo que hace una semana atrás era un ‘ardid’ dicho por la Corte, en un ardid con un elemento aún más complicado ahora”, aseveró.

El legislador señaló que “seguramente” este miércoles 36 senadores levanten la mano para respaldar la nominación de Martín Doñate -cuya asiento en el Consejo de la Magistratura reclama Juez- junto a la de María Pilatti y Mariano Recalde. El dirigente anticipó una “sesión compleja y delicada”.

“ El paso del tiempo no lo convierte en un hecho lícito. ¿Qué puede hacer pensar que lo que era un ardid la semana pasada, hoy es una maniobra brillante? ”, planteó Juez. “La Corte había dicho que esta maniobra era inoponible. Hoy no puede ser una maniobra válida”, añadió.

Juez señaló que la decisión del kirchnerismo “probablemente invalide el funcionamiento” del Consejo de la Magistratura y opinó que quizás se entre en “una espiral de conflicto de poderes como pocas veces se ha visto en la República Argentina”.

En esa línea, sostuvo que Juntos por el Cambio analizará en una reunión “una actitud directamente proporcional a la magnitud del agravio institucional que Cristina va a ocasionar”. Anticipó que la coalición oficialista tendrá un encuentro el miércoles por la mañana.

En este sentido, Juez confirmó que denunciará a la vicepresidente “en tiempo y forma”. “Cristina incumplió la orden judicial. La sentencia de la Corte no es una invitación a conversar. Es una decisión inapelable”, remarcó.

El legislador expresó que el kirchnerismo comenzó a “elucubrar” de forma inmediata tras el fallo de la Corte. El bloque oficialista había señalado desde el primer momento que insistiría con la nominación de Doñate como representante de la segunda minoría.

“ Los senadores del kirchnerismo levantan la Constitución [como argumento]. “Loco, no la levanten, no la muestren, ábranla, léanla . Por encima de la Corte no hay otro organismo”, remarcó.

