Luis Juez: “El plan de impunidad viene funcionando a la perfección”

El diputado y senador electo Luis Juez criticó este lunes en duros términos al Gobierno y sostuvo, en diálogo con LN+, que el sobreseimiento a Cristina Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces “forma parte del plan de impunidad”, y dijo que “viene funcionando a la perfección”.

“Esta es una excepcionalidad que irrita, que fastidia, que genera un precedente horrible en el derecho procesal penal”, manifestó Luis Juez en el programa Mesa Chica conducido por José Del Rio.

El dirigente cordobés apuntó, en particular, contra los miembros del Tribunal Federal N° 5 Adrián Grünberg y Daniel Obligado, que firmaron la decisión judicial. “Logró armar un tribunal conforme a sus necesidades”, disparó.

En ese sentido, el legislador señaló que los cambios en las estrategias en la Unidad de Información Financiera, en la Oficina Anticorrupción, y en la AFIP, que actuaron como querellantes en la causa, forman parte de ese esquema.

“Cristina Kirchner se enojaba porque no iba a la velocidad que ella quería, pero logró todo lo que que quiso”, opinó Juez.

Juez sostuvo que la relación de contratistas públicos y privados en el ámbito es una “negociación incompatible” con la función pública. “Las instituciones son muy berretas, pero la Justicia está en el tope del mástil”, disparó.

La venta de pasajes en cuotas

Asimismo, se refirió a las restricciones a la venta de pasajes en cuotas y en pesos y lo definió como un símbolo de la “improvisación”. Señaló que Aerolíneas Argentinas lanzó tiempo atrás un programa de financiamiento de pasajes.

“Puedo entender que no hablen con nosotros, que no nos convoquen, que no hayan definido un solo plan, salvo el plan de impunidad de Cristina, pero esto no se entiende”, ahondó. Dijo que es “una incoherencia absoluta”.

El dirigente consignó que el llamado cepo a los pasajes representó un “golpe terrible a las pequeñas empresas familiares del turismo”, en particular a las “poquísimas que quedaron en pie después de la pandemia y que veían en el verano una posibilidad”.

Juez puso el caso de sus coprovincianos que vacacionan fuera de su país. “En el verano, por lo general, los cordobeses se van a Brasil. Y no se va la oligarquía cordobesa, por eso necesitan pagar en cuotas el pasaje”, dijo, y agregó que, con esta medida, “los destrozaron”.

“Es una oligarquía kirchnerista que, como en su vida laburó, no pagó un salario y como no sabe lo que significa juntar una quincena, tiene discurso de ocasión”, lanzó.