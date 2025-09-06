Luis Juez respondió a los dichos contra su hija y aseguró que con su voto en el Senado no buscó agraviar al Gobierno

Después de que el propagandista del Gobierno Daniel Parisini, más conocido como “El Gordo Dan”, realizara comentarios repudiables contra Luis Juez y su familia por su voto contra el veto a la ley de discapacidad, el senador respondió, dijo que su intención no fue agraviar al Poder Ejecutivo y pidió que no se lo ponga en una situación en la que no está. También confirmó que Guillermo Francos, Karina Milei y Gerardo Werthein se comunicaron con él para disculparse.

“Me callé la boca porque no quiero ser funcional a lo que combatí toda mi vida. Escuché una sarta de barbaridades increíbles. Yo soy amigo del Presidente y no necesito nada de él ni se lo pedí. Yo lo defendí siempre con la verdad. Soy el único senador que tiene una hija con parálisis cerebral y a Karina Milei le he dicho que, si hay un tema que me enamoró de su hermano, es la empatía que tuvo cuando, en una asamblea legislativa, me sacó del tumulto y me dijo que no tenía nada que ver con los agravios que había recibido con mi mujer por compartir un video de Milagros en una de las primeras veces que votaba”, expresó.

Luego, Juez aclaró que no está enojado pero afirmó que los comentarios lo pusieron en lugar donde no está, en referencia a que el Gordo Dan lo acusó de “usar” a su hija Milagros para “hacer política”. “Yo no hablo por ella porque no va a tener nunca una pensión por discapacidad porque nosotros podemos darle un montón de condiciones que otros padres no pueden. Yo no puedo callarme la boca: cuando hablo de Milagros es para darle visibilidad a un tema que ha sido invisible y manoseado por la política. Ha sido destrozado por los políticos, que usaron el dolor para hacer caja, en el gobierno que vos quieras”, continuó en TN.

El mensaje de "Gordo Dan" contra Luis Juez.

El senador rompió el silencio 24 horas después de la serie de comentarios del propagandista del Gobierno y especificó que decidió hablar porque siente dolor de padre y no de dirigente político. “Cuando yo hablo de estos temas es porque conozco la problemática. Hace 25 años lo sufrimos y su yo me callara la boca, esas ciento de miles de criaturas que no tienen quien los represente ni hablen por ellos no tendrían una sola voz para hacerse escuchar”, aseveró e indicó que su intención no es desestabilizar, agraviar ni ofender a la gestión de Milei, tal como había aludido el Gordo Dan. “Tengo la necesidad en un tema puntual que me conmueve de expresarme. No quiero romper ninguna caja del Estado”, sentenció.

“Simplemente pretendí hablar de lo que pasa: cuando no conseguís lugar en las escuelas o se te va el asistente terapéutico. Los padres nos morimos para que nuestros hijos tengan la mínima posibilidad de vivir con una parte de dignidad. No es para humillarme ni que me maltraten. Esa no es la forma, así no se defiende la libertad. Lo digo con respeto, se lo dije a Francos y Karina Milei. No se ofende a los que quieren ayudar. No quiero que mis enemigos usen mi dolor y el de mi familia para lastimar a un gobierno que respeto. Dejen de agraviar a mi hija que no se puede defender. No me obliguen a mi a defenderla de otra manera. A este tema lo manejaron con corrupción”, agregó.

Luis Juez dijo que mantiene una amistad con el presidente Javier Milei.

Acto seguido, Juez reveló que durante la noche del jueves estuvo viajando desde Córdoba y se enteró de lo sucedido porque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo llamó para disculparse en nombre del Gobierno y le contó. “El celular me explotaba. Yo no tomaba dimensión de lo que estaba pasando”, dijo y añadió que al rato le escribió Karina Milei, quien le manifestó que en el Poder Ejecutivo no piensan lo que dicen los comentarios, y el canciller, Gerardo Werthein.

A modo de cierre, Juez pidió que esta situación no sea “politizada” y justificó que no quiere que el dolor de su familia no sea utilizado en su contra. “Yo no me merezco que digan que tengo una hija extramatrimonial y que la uso para hacer política. No ofendan a mi hija, es injusto. Yo no estoy ahí. De ese tema algo conozco. Me duele la falta de empatía. Lo que están diciendo es horrible, me dan ganas de actuar de otra manera”, afirmó y finalizó: “Mi hija no le sale un mango al Estado porque nosotros tenemos la posibilidad de sostenerla, pero hay cientos de miles de padres que no pueden. Por eso me cargue esta bandera”.