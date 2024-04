Luis Juez volvió a rechazar la candidatura de Ariel Lijo y contó la definición que le dio a Javier Milei sobre el magistrado

Escuchar

En medio del debate por la postulación del juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema, el senador de Juntos por el Cambio (JxC) Luis Juez rechazó la posibilidad de que el magistrado forme parte del máximo tribunal y contó cuáles fueron los argumentos que le dio al presidente Javier Milei para sustentar su negativa. Aseguró que en la reunión que tuvo con el mandatario le aseguró que el elegido “no es un buen candidato”.

En una charla con Luis Novaresio en +Entrevistas, por LN+, el legislador cordobés usó una particular expresión para referirse al juez federal que el titular del Ejecutivo propuso para completar la vacante que quedará en el tribunal supremo. “Voy a ser escatológico”, advirtió y luego señaló que, para él, Lijo “tiene una pequeña pyme que alquila un bidet para políticos con el culo sucio, pero no te lo terminan de limpiar nunca par que necesites siempre al bidet”.

“Son operadores políticos dentro de la justicia, de Derecho no saben ni bosta pero son grandes resolvedores de tema puntuales, te resuelven el tema a mitad de camino”, agregó y afirmó que no acompañará su nombramiento cuando el pliego llegue a la Cámara alta. “No tengo ninguna posibilidad de que yo crea que le puede dar respuestas a la justicia o a la sociedad”. Es un tipo que va a estar hasta los 75 años de edad”, remarcó.

Juez relató además que, durante el almuerzo que compartió con el líder de La Libertad Avanza (LLA) en la Quinta de Olivos, le recordó que “son los pobres los que están aguantando los trapos” frente a las medidas implementadas por el Ejecutivo y que esas circunstancias constituyen una ventaja que “el Gobierno la tiene que usar con mucha inteligencia”.

“Este es un momento muy complejo, pero hay una gran esperanza, de no volver a lo otro, capaz no sea esperanza por lo que vaya a venir pero sí en no volver a la mentira, al facilismo, al populismo”, observó.

En ese sentido, frente a las dificultades económicas y a los aumentos desmedidos en algunos sectores, el dirigente cordobés estimó que “el Estado tiene que intervenir porque hasta que la sociedad se acomode, la gente sufre”. “Hay que ser prudentes, bajar cuatro cambios. El Gobierno está acertando algunas medidas, se van acomodando cuestiones, pero creo que el estado tiene que acompañar con la menor intervención pero con la mayor profundidad”, observó.

“Viva la libertad, carajo”, sostuvo parafraseando el lema libertario, pero puso el foco en la importancia de diferenciar “la libertad del libertinaje” y en la necesidad de “preservar lo que sea mejor del sistema” y de “levantar la vara institucional que el kirchnerismo dejó bajísima”.

