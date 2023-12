escuchar

“Si a Javier Milei le va mal no volvemos nosotros, vuelve lo peor del kirchnerismo”, aseguró el senador nacional de Pro Luis Juez en +Entrevistas, el ciclo que conduce Luis Novaresio por LN+. El excandidato a gobernador de Córdoba, que perdió por poco más de 3% ante Martín Llaryora, del peronismo cordobés, reconoció que, a nivel nacional, “Juntos por el Cambio (JxC) hizo todo mal”.

El legislador se explayó: “Si tuviéramos que escribir un manual de todo lo que no hay que hacer en política sería un best seller porque sería el mas leído. Todo lo que no había que hacer lo hicimos. Nos peleamos, nos llenamos de soberbia. Salimos a repartir trajes. Ya los tipos estaban practicando el ‘sí, juro’, ya eran ministros”.

“Nos engreímos, nos convertimos en una banda de vanidosos”, admitió el legislador nacional, exintendente de la ciudad de Córdoba. Y agregó: “Nos desconfiguramos frente a la gente y nos dejamos robar la bandera más importante, que era la del cambio”.

Juez definió la elección a gobernador de Córdoba del 25 de junio contra Llaryora como un punto de inflexión. “Van a perder que si perdemos Córdoba vamos a perder todo. Es una cascada”, aseguró que les dijo a los dirigentes de JxC. “Se notaba en Córdoba que nos estábamos desdibujando. No estábamos interpretando los problemas de la gente”, explicó y, con su particular estilo, puntualizó que al interior de JxC había un elevado nivel “de cabeza de termo para mirar la realidad”.

El senador responsabilizó a la interna de JxC de su tercera derrota a gobernador en su provincia. “Estas vanidades, peleas y miserias personales me hicieron perder mi tercera candidatura a gobernador. Llegaba en el mejor momento; de plenitud de mi vida, con el máximo de mis facultades mentales puestas a deposición de los cordobeses. Esas peleas me llevaron a perder Córdoba por menos de tres puntos”, valoró.

Para Juez, quien se desempeñó como embajador en Ecuador durante el gobierno de Mauricio Macri, JxC “dejó de hablar de los problemas de la gente”. “No estábamos hablando de sus problemas, sino de nuestra dirigencia”, dijo y reiteró que, mientras eso sucedía, el presidente electo aprovechó su oportunidad. “Lo grafiqué en un programa en el que dije que nosotros estuvimos un año y medio discutiendo si éramos halcones o palomas y nos apareció el pájaro loco [Milei] que nos cagó la jaula”.

Noticia en desarrollo

LA NACION