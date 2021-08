Luis Majul: “Lo que Víctor Hugo no le preguntó al Presidente”

Hoy el relator del relato, como lo llama Pablo Sirvén a Victor Hugo Morales, entrevistó al presidente Alberto Fernández. Corrijo: no lo entrevistó. Lo escuchó y no le hizo ni una repregunta lógica. El Presidente dijo que no tiene la menor idea de quién es Chien Chia Hong, el ciudadano taiwanés a quien denominó el chino, pareja de Sofía Pacchi, una amiga de la pareja de Alberto, Fabiola Yañez. Es decir: el empresario que, según los registros oficiales, ingresó a la quinta de Olivos a las 22 del 2 de abril del año pasado, día del cumpleaños del jefe de Estado, y se retiró dos minutos antes de las 3 de la madrugada. Es más: a Víctor Hugo, siempre afectado, ni siquiera le llamó a atención a la flagrante contradicción del primer mandatario. Porque Alberto, primero declaró: “No tengo la menor idea de quién es. Lo juro por mi hijo: no tengo idea de cómo se llama”. Y después corrigió: “Lo conozco como El Chino. Es la pareja de Sofía. Eso es todo lo que sé”.

Víctor Hugo Morales no le preguntó a Fernández lo básico, a saber:

· ¿Qué hacía el señor Hong en la quinta de Olivos, en el medio de la pandemia, el día de su cumpleaños, cuando los encuentros sociales y las visitas estaban restringidas?

· ¿Por qué ingresó a las 22 y se fue a las 2.58, un par de horas después que su pareja, Sofía Pacchi?

· ¿No la parece sugestivo que, después de esa visita a Olivos, el señor Hong, o más precisamente, su empresa de seguridad Apache Solution, haya obtenido 13 contratos distintos, por la nada despreciable suma de 120 millones de pesos, y todos ellos con áreas o ministerios dependientes del Poder Ejecutivo Nacional?

· ¿No implicaría, por lo menos, un conflicto de intereses, por la evidente cercanía o amistad con su pareja?

El Presidente, sin que Morales le hiciera una pregunta específica, salió a defender a rajatabla a la actriz Florencia Peña, quien, igual que cientos o miles de personas, como admitió el propio Alberto Fernández, fue a visitarlo a la Quinta de Olivos, para hablar, aparentemente, del problema laboral que atravesaban las actrices y los actores en el medio de la pandemia.

Por supuesto, el jefe de Estado explicó: “Durante la pandemia estuve trabajando de presidente”. Y a su vez preguntó a la audiencia: “¿Qué pretendían que hiciera?”

Quizá Víctor Hugo Morales le podría haber repreguntado: ¿Cumplir con el protocolo? ¿Hacer la reunión por Zoom? ¿No invitar a Hugo Moyano y buena parte de su familia a comer un rico asado?

Hoy Alberto, además, habló al país durante doce minutos. Hizo anuncios sobre nuevas flexibilizaciones, que enseguida detallaremos. Pero también dijo algo que no es verdad: que la Argentina está entre los 20 países que más vacunaron en el mundo. “No, señor presidente. Estamos en el puesto número 31″.

Eso sí, hay algunas cosas que no dijo:

· No dijo es que ya superamos los 5 millones de contagiados y que eso nos convierte en el octavo país del mundo con más casos, y el segundo de América Latina, solo superado por Brasil.

· Tampoco dijo que ya pasamos los 107 mil muertos, y eso también nos transforma en uno de los once países del planeta con más víctimas fatales, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, México, Perú, Rusia, Reino Unido, Italia, Colombia y Francia.

Pero tengo la impresión de que a vos esto no te sorprende ¿no?