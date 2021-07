Luis Majul: “Variante delta: ¿se viene la tercera ola?”

A partir de los últimos contagios con la variante delta es oportuno preguntarse. ¿Estamos saliendo del Covid, como sostiene la propaganda electoral del Gobierno, o estamos cerca de una tercera ola? Y si la respuesta es la segunda: Estamos preparados para soportar con el menor daño posible la tercera ola?

+Voces - 30 julio 2021

Repasemos rápidamente las últimas informaciones. Ya sabemos que hace diez días un argentino, oriundo de Córdoba, regresó a su provincia después de dos meses de estadía en Perú. También sabemos que en vez de permanecer aislado, el contacto estrecho con amigos y parientes hizo que contagiara por lo menos a 15 personas. Ya sabemos que, como consecuencia de este hecho, hay unas 800 personas aisladas y que están rastreando el árbol epidemiológico por donde el viajero pudo haber contagiado a más personas. Además se activó el protocolo de prevención en dos escuelas públicas con seguimiento y testeos a los profesores y a los niños. Es porque sospechan que en esos establecimientos se pudo haber roto “la burbuja”.

Como si esto fuera poco, se acaban de conocer dos nuevos casos de contagiados con la nueva variante delta en la ciudad de Buenos Aires. Ambos se encuentran en el barrio de Monserrat, donde hasta hace minutos el ministro de Salud, Fernán Quirós, junto a su equipo, estaba comandando un operativo para buscar posibles contactos. Hasta ahora todos los análisis habían dado negativo. Uno de los contagiados es menor de edad. El otro tiene 32 años. Lo que preocupa es que ambos podrían ser considerados el primero o los primeros casos de circulación comunitaria, ya que no le encuentran nexo con nadie que haya viajado al exterior y regresado al país.

El mayor problema es que todavía no está claro el nivel de afectividad de las vacunas que existen hasta ahora. El Gobierno, preocupado por una posible derrota electoral, ha presentado a agosto como el mes de la llegada de la segunda dosis. También “vende la segunda parte de su mandato como el regreso a la felicidad”. Pero la verdad es que agosto será el mes de los aumentos.

Van a aumentar las prepagas, desde este mes hasta fin de año, un 30 por ciento. Van a aumentar las expensas un 10 por ciento; el gas natural comprimido va a subir entre 2 y 3 pesos el metro cúbico; los alquileres tendrán un aumento promedio del 44,6 por ciento.

Es decir, el Gobierno sigue en campaña, pero la gente no está preocupada por las elecciones. Hay 6 millones de argentinos esperando la segunda dosis que no llega, con miedo ante el avance de la nueva variante delta. Y hay muchos más millones de argentinos indignados porque, a pesar de las promesas de la última campaña, la plata no le alcanza, hay cada vez menos trabajo y cada vez más pobreza.