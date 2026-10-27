Lula les agradeció a Sergio Massa y a Alberto Fernández por sus felicitaciones tras la victoria

El presidente de Brasil, Lula da Silva, agradeció este martes las felicitaciones de parte de Sergio Massa y Alberto Fernández tras su victoria en los comicios. Asumirá su cuarto mandato el 5 de enero de 2027, tras vencer con más del 51% de los votos en un contexto parejo con su contrincante, Flavio Bolsonaro, que huyó a Estados Unidos.

Poco después de que se conociera la victoria, el líder del Frente Renovador publicó sus felicitaciones a través de X. “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida. La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasileña e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos. El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento. La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA”, escribió.

Antes de las elecciones, Massa ya había manifestado su apoyo público a Lula con un mensaje en la misma red social. “Mañana y siempre del lado Lula de la vida”, había publicado junto con una foto de ellos juntos.

El posteo de Sergio Massa y el agradecimiento de Lula Captura

Este martes recibió la respuesta del mandatario brasileño. “Muchas gracias, @SergioMassa, por las palabras de cariño y amistad. Nuestra victoria es una victoria de la democracia, de la justicia social y de la esperanza en un futuro mejor. Brasil y la Argentina son países hermanos, unidos por la historia y por un futuro compartido. Que la victoria del pueblo brasileño en las urnas pueda inspirar a los que luchan por los derechos de los trabajadores en todo el mundo”, contestó.

El respaldo de Massa se inscribe en una relación de afinidad política entre Lula y los principales referentes del peronismo que integraron Unión por la Patria. En 2022, Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Axel Kicillof celebraron públicamente el triunfo del dirigente del PT frente a Jair Bolsonaro y, un año después, durante la campaña presidencial argentina, Lula dio un apoyo implícito a Massa.

En esa misma campaña, Lula también defendió el intercambio comercial entre ambos países y pidió preservar los empleos que genera. “Brasil necesita de la Argentina y la Argentina necesita de Brasil”, sostuvo entonces, frente a la propuesta de Milei de cortar las relaciones con su gobierno.

Alberto Fernández y Lula da Silva

El expresidente Alberto Fernández también felicitó a Lula a través de X. “Compartimos la tristeza de verte preso y la alegría de verte libre. Caminamos juntos cuando volviste a gobernar. Hoy Brasil te elige por cuarta vez y la Patria Grande festeja. Felicitaciones al presidente reelecto, querido Lula”, comentó.

Lula dejó un sentido mensaje en símbolo de su amistad: “Querido amigo, gracias por el apoyo y la fraternidad a lo largo de este intenso camino de luchas. Seguimos luchando por la integración de América Latina y el Caribe”.

La cercanía del peronismo con Lula también había tenido una expresión diplomática tras su victoria de 2022. El entonces canciller Santiago Cafiero consideró que la Argentina recuperaba a un aliado y propuso trabajar por la paz y la justicia social en la región. Eduardo “Wado” de Pedro, por entonces ministro del Interior, celebró aquel resultado como la consolidación de un rumbo democrático para América Latina.

Este martes, Eduardo Duhalde también le envió un mensaje. El expresidente se encontraba a cargo del gobierno de transición en la Argentina tras la crisis de 2001 cuando Lula asumió para su primer mandato en octubre de 2002.

El intercambio entre Alberto Fernández y Lula da Silva Captura

“Quiero felicitar a mi querido amigo Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil. Conozco su compromiso con el crecimiento de su país, con la defensa de la producción, el desarrollo industrial y la generación de trabajo. A lo largo de su trayectoria, Lula ha sostenido la importancia de construir una economía que produzca, agregue valor y genere oportunidades para su pueblo”, detalló Duhalde.

Contó que los une ”una amistad de muchos años”. También habló de la “convicción” que comparten desde que “ejercieron sus presidencias”: “La Argentina y Brasil deben trabajar juntos para fortalecer el Mercosur y avanzar hacia una verdadera integración sudamericana. En aquellos años dijimos que teníamos que trabajar juntos y salir unidos a ganar mercados. Sigo convencido de que ese es el camino: más producción, más integración y más trabajo para nuestros pueblos”.

“Le deseo a Lula el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. Porque el crecimiento de Brasil también representa una oportunidad para la Argentina y para toda nuestra región. Un fuerte abrazo, querido amigo”, concluyó.

Lula le contestó con un cálido mensaje. “Recibo con gran gratitud sus felicitaciones, mi querido amigo Eduardo Duhalde, con quien comparto la convicción de que la integración regional y el fortalecimiento del Mercosur son caminos para la prosperidad de nuestros pueblos. El último domingo, el pueblo brasileño reafirmó su confianza en la soberanía, en la democracia, en el multilateralismo y en la paz. Brasil seguirá trabajando por más justicia social y prosperidad para todos y todas”, expresó.