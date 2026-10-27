Afirman que el gobierno de Trump participó en la fuga de Flavio Bolsonaro y le concederá asilo

WASHINGTON.- La última vez que Flavio Bolsonaro había viajado a Estados Unidos había sido a fines de mayo pasado, cuando ya embarcado en su desafío para destronar a Luiz Inácio Lula da Silva en las últimas elecciones logró la foto que buscaba con Donald Trump en el emblemático Salón Oval. Pero el senador del Partido Liberal (PL), derrotado sorpresivamente en el balotaje del domingo, seguramente jamás imaginó que su regreso a este país sería tras huir de Brasil en abierto desafío a una prohibición judicial de salida y con un posible pedido de asilo político a la administración republicana.

En una jornada cargada de versiones cruzadas sobre su paradero, en la que una fuente cercana al clan Bolsonaro confirmó a LA NACION que estaba en vuelo a Estados Unidos, se prevé que el senador llegue esta tarde al país en compañía de su esposa y sus dos hijas, reportó la prensa brasileña y la agencia Reuters. Aún se desconocen los detalles de cómo fue el operativo de salida de Brasil y a través de qué país.

La foto de Flavio Bolsonaro junto a Donald Trump, en la Casa Blanca, en mayo pasado.

De acuerdo a fuentes cercanas al clan Bolsonaro que tienen contactos con la Casa Blanca, citadas por el diario Folha de S. Paulo, el gobierno de Trump estuvo al tanto de la salida del senador de territorio brasileño y señalaron que le concederán asilo político.

Vehículos de la caravana de Bolsonaro afuera de su condominio, este martes PABLO PORCIUNCULA - AFP

“Según un aliado, el gobierno estadounidense habría participado activamente del plan para sacar a Flavio Bolsonaro de Brasil. Otra persona cercana al senador, que vive en Estados Unidos, dijo que aterrizaría en Miami o Dallas”, completó el diario paulista.

La figura de asilo político es una forma de protección que le permite a una persona que está en Estados Unidos o en un puerto de entrada (como en un punto fronterizo o un aeropuerto) permanecer en el país, y se concede quienes demuestran haber sufrido persecución o tener un temor fundado de sufrirla en su lugar de origen.

Refugio del clan

Una vez que su vuelo aterrice, Flavio Bolsonaro -que enfrenta una prohibición de salida del país por una causa de lavado de dinero y le fueron cancelados los pasaportes comunes y el diplomático- se sumará así a una historia familiar vinculada al exilio en Estados Unidos, donde el clan mantiene estrechos vínculos con la administración Trump.

Su hermano Eduardo vive en el estado Texas desde principios de 2025, y según versiones de la prensa brasileña podrían encontrarse el miércoles tras la llegada a Estados Unidos del ahora excandidato presidencial. La Cámara de Diputados lo destituyó oficialmente de su escaño en diciembre de 2025 por ausentismo parlamentario, tras acumular más del 80% de faltas injustificadas tras instalarse en Estados Unidos.

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro habla durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, el 20 de febrero de 2025. Jose Luis Magana - FR159526 AP

Eduardo Bolsonaro mantiene una sólida red de contactos con el Partido Republicano, y en el último tiempo se ha convertido en el principal articulador del bolsonarismo en Estados Unidos y con las esferas más influyentes del movimiento Make America Great Again (MAGA) de Trump. En campaña, de hecho, hubo versiones que de podría haber sido el elegido para liderar la Cancillería en un eventual gobierno de su hermano, aunque Flavio lo descartó.

El exlegislador brasileño obtuvo en julio pasado la residencia permanente en Estados Unidos, comúnmente conocida como green card. Fue concedida bajo la categoría EB-1A, destinada a personas con capacidades extraordinarias en ámbitos como la ciencia, las artes, los negocios y el deporte.

En tanto, el padre de ambos, el exmandatario Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado bajo el régimen de prisión domiciliaria en Brasilia, se fue a Orlando (Florida) el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la toma de posesión de Lula.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro saluda a sus fans mientras llega para hablar durante una conferencia de prensa en Dezerland Park en Orlando, Florida, el 31 de enero de 2023. CHANDAN KHANNA - AFP

Aliado de Trump, Jair Bolsonaro volvió a Brasilia el 30 de marzo de 2023, en medio de las investigaciones por el asalto por parte de miles de partidarios bolsonaristas a los edificios de los tres poderes ocurridos en la capital del país el 8 de enero de 2023, que derivaron en su condena.

Jair Bolsonaro, apodado en su momento como el “Trump de los trópicos” ante los paralelismos con el magnate, estuvo radicado temporalmente en una casa de alquiler en el complejo Encore Resort de Kissimmee, propiedad del luchador de artes marciales mixto brasileño José Aldo.

Donald Trump y Jair Bolsonaro, en un almuerzo en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 7 de marzo de 2020. Alan Santos - Brazil's Presidential Press Offi

El viernes pasado, en una entrevista para un podcast en Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro se había favorable a que su hermano Flavio abandonara Brasil en caos de que perdiera la elección, como finalmente ocurrió el domingo.

La declaración sobre Flavio fue una respuesta a la pregunta de un espectador enviada a través del chat del programa: “Si su hermano no ganara la elección, ¿tienen algo planeado para ayudar a su padre? ¿O es una situación en la que verán qué hacer si se llega a ese punto?“. En tono de broma, el exdiputado respondió: “Enviar a los marines”.

“Hubo una parte del debate en la que Lula dijo: ‘Mira, vas a perder la elección. El año que viene ya no serás senador. No tendrás inmunidad. Y vamos a investigar todo sobre ti’. Dijo eso abiertamente. Estaba amenazando a mi hermano”, amplió Eduardo Bolsonaro. “Si mi hermano no ganara, estoy a favor de que salga del país. Sin duda”, añadió.

El lunes, en su primer pronunciamento sobre el balotaje en Brasil, Trump lo calificó como “otra elección amañada” y evitó reconocer el triunfo de Lula, a la vez que mostró cierta distancia del candidato opositor de derecha.

El magnate dijo que no había respaldado a ningún candidato para el duelo electoral en Brasil, aunque su apuesta era a un triunfo de Flavio Bolsonaro que consolidara el giro a la derecha en América Latina con éxitos de varios dirigentes aliados del magnate en los últimos 18 meses.