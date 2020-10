Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Font

Gustavo Ybarra
28 de octubre de 2020

El Frente de Todos cerró filas en torno a la decisión del presidente Alberto Fernández y anticipó que le dará su apoyo en el Senado al juez federal de Tucumán Raúl Daniel Bejas, propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vocalía vacante en la estratégica Cámara Nacional Electoral.

La fuerte vinculación de Bejas con el peronismo tucumano y el hecho de que el Presidente lo hubiera postulado en detrimento de una mujer-Alejandra Lázzaro, que había obtenido el mejor puntaje en el concurso-, convirtieron la reunión de la Comisión de Acuerdos en una puja política entre oficialismo y oposición.

"Acá se lo está prejuzgando de que no va a tener imparcialidad y vienen a disfrazar la antipolítica y el antiperonismo con el tema de la preocupación por la participación de la mujer", fue la enfática defensa del postulante que realizó el jefe del bloque oficialista, José Mayans (Formosa), en el cierre del debate.

Respondió, así, a las imputaciones por la falta de independencia de Bejas y los alegatos a favor de la igualdad de género vertidos por los senadores de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, el jefe de la principal bancada opositora, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), había calificado como "un golpe bajo a la paridad de género" y como "violencia institucional" la decisión de Fernández de relegar a Lázzaro.

"Mirar a los costados cuando la primera candidata es una mujer, cuando la participación en la Cámara Nacional Electoral de la mujer es cero, es violencia institucional que se ejerce contra una mujer", acusó Naidenoff, citando tratados y convenios sobre violencia de género.

Antes, Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) había calificado de "grave" que el candidato hubiera omitido en su currículum su pasado como apoderado del PJ de Tucumán.

"A mí, el requisito de la independencia y la imparcialidad es el que más me preocupa", dijo la legisladora. "Le pregunto a mis colegas si haber sido apoderado durante diez años de un partido político no les hace ruido", agregó la senadora tucumana.

Bejas no sólo reivindicó su condición de abogado del PJ, sino que también defendió su desempeño como apoderado de las empresas del senador José Alperovich.

La defensa de Bejas

"Los abogados venimos de la sociedad, no tenemos absoluta neutralidad. Todos tenemos ideología, no existe un ser sin ideología", se defendió Bejas, quien se preocupó por destacar que la única prohibición para acceder a la Cámara Nacional Electoral es haber ejercido cargos como autoridad partidaria.

También defendió su paso como empleado de las empresas del exgobernador Alperovich. "Sí, he sido apoderado, como he sido apoderado de cientos de empresas y sindicatos", dijo. "Los tratados dicen que el abogado no puede ser asimilado a su cliente, no puede pensar como su cliente", añadió.

Ante una pregunta puntual del oficialista Mario Pais (Chubut), el postulante aseguró que nunca fue objetado desde que se desempeña en el Poder Judicial. "No he sido sometido a ningún jury y he manejado siete elecciones nacionales sin ninguna impugnación a las elecciones", destacó.

Bejas es juez federal con competencia electoral desde 2011, cuando el Senado le dio luz verde a la postulación elevada por la entonces presidenta, Cristina Kirchner.

A pesar de que el tema fue agitado por la oposición en los días previos, durante la audiencia nadie le preguntó al candidato por el polémico fallo en el que sobreseyó a Juan Manzuren una causa por enriquecimiento cuando, en 2014, el actual gobernador de Tucumán era ministro de Salud de Cristina Kirchner. Esa medida le allanó el camino al dirigente peronista para participar en las elecciones provinciales del año siguiente.

Sí fue consultado por el cordobés Ernesto Matínez(Juntos por el Cambio) por su negativa a llamar a indagatoria al exjefe del Ejército César Milanien la causa por la desaparición del soldado conscripto Alberto Ledo.

Al respecto, Bejas reivindicó su actuación y criticó el trabajo del fiscal de la causa porque se concentró en 27 fojas de una causa que, dijo, tenía 15 cuerpos y más de 4000 fojas. "Entendí que no me daba elementos, que era una cuestión pequeña la que trataba cuando se nos había pedido que siguiéramos cuatro líneas de investigación", explicó.

En ese sentido, el juez tucumano volvió a cargar las tintas en la actuación del fiscal al destacar que había encontrado "entre 14 y 16 discordancias" en el pedido de imputación a Milani por el delito de encubrimiento elevado por el representante del Ministerio Público.

