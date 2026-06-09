Macri dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura

El expresidente Mauricio Macri, fiel a su estilo, dejó frases filosas al participar hoy de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). El titular de Pro dijo que el equilibrio fiscal “es de mala calidad” porque no se invierte en infraestructura y en lo que pareció un mensaje al Gobierno pidió que se nombren “a los mejores jueces”.

También se mostró a favor de una política exterior sostenible que responda a las oportunidades económicas antes que a alineamiento ideológicos y pidió que se refuerce la transparencia y la independencia del Poder Judicial.

“La política exterior tiene que estar al servicio del crecimiento del país no de debates ideológicos. Cuando no te toca liderar, como no nos toca a los países latinoamericanos, nuestra prioridad tiene que ser cómo conseguimos trabajo para nuestra gente”, sostuvo el exmandatario.

En este sentido, Macri planteó que si bien hay una cercanía cultural mayor con los Estados Unidos que con China, se debe conciliar ese alineamiento con la preservación de relaciones comerciales con el gigante asiático. Sucede que, hoy el país que conduce Xi Jinping es uno de los principales mercados para los recursos naturales de la Argentina y Latinoamérica en general.

Mauricio Macri cierra la Conversación Anual de Camarco junto al ex presidente colombiano Iván Duque. Rodrigo Néspolo

Así lo manifestó también el expresidente de Colombia Iván Duque, quien compartió su exposición con el titular de Pro. “China representa el 20% de la demanda mundial de petróleo, el 60% de la demanda mundial de níquel y es el mayor refinador de los minerales raros que tenemos en esta región”, puntualizó el exmandatario colombiano.

En este contexto, Macri planteó que hay que trabajar para la inserción de la Argentina en mercados internacionales más allá de los alineamientos a nivel ideológico, que varían de un gobierno a otro. “Que la política no altere por una cuestión ideológica algo que está generando un flujo de comercio”, resumió.

El titular de Pro pidió que la política exterior trascienda los recambios de gobierno y llamó a priorizar las oportunidades económicas de la Argentina Rodrigo Néspolo

En esta misma línea, el dirigente de Pro celebró la firma de acuerdos estratégicos tanto en términos multilaterales -como el acuerdo Mercosur-Unión Europea, sellado después de 26 años- como bilaterales. El expresidente volvió a pedir por la adhesión de la Argentina a la OCDE -para fortalecer la lucha contra la corrupción y alinearse con estándares internacionales de transparencia que permitan atraer inversiones- y llamó a profundizar la apertura comercial.

Equilibrio fiscal “de mala calidad”

Este es uno de los tres elementos que destacó el expresidente como necesarios para garantizar el desarrollo nacional. Invertir en infraestructura para mantener conectados los centros de producción con los puertos y terminales de comercialización es otro de los ejes priorizados por el exmandatario durante su exposición.

“Sin conectividad física y ahora virtual no hay desarrollo. Si en el país la gente no puede moverse, no puede comercializar. Los productos no pueden llegar a un puerto porque no hay trenes ni hidrovías”, señaló. El expresidente destacó que “la infraestructura no es solo obra pública”, pero no dejó de reivindicar el papel del estado en esta área.

Mauricio Macri apuntó contra la descapitalización que está sufriendo la Argentina para mantener el equilibro fiscal Rodrigo Néspolo

En otro tramo de su discurso, el dirigente amarillo celebró el equilibrio fiscal que defiende la administración nacional, pero rechazó los recortes en obra pública que contribuyeron a ese ordenamiento de las cuentas públicas. “Todos sabemos que este equilibrio fiscal es de mala calidad porque un país que puede reinvertir para cuidar la infraestructura, se está descapitalizando”, sostuvo.

Así, el expresidente se diferenció del presidente Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza (LLA) impulsa un esquema de inversión privada para el mantenimiento de los caminos y recortó la inversión nacional en infraestructura. Esta decisión le valió, en el último año, para acumular reclamos de gobernadores por falta de obra pública y el consecuente deterioro, por ejemplo, de las rutas nacionales.

Macri pidió independencia judicial

Otra crítica implícita al actual mandatario llegó cuando Macri se refirió a la división de poderes y llamó a preservar la independencia del Poder Judicial. Se trata del tercer factor que el expresidente considera crucial para el desarrollo económico de la Argentina.

Según explicó, para atraer inversiones al país y garantizar la confianza de los empresarios es vital que existan altos niveles de confianza en las reglas de juego y un esquema institucional fuerte. El principal garante de estos valores -consideró- es la Justicia. “El primer actor a la hora de despertar confianza no es un político ni un empresario. Son los jueces”, afirmó.

Mauricio Macri cerró la convención anual de Camarco y volvió a pedir por la independencia de la Justicia para generar confianza entre los empresarios Rodrigo Néspolo

Ya se había manifestado en esta dirección la semana pasada en la Legislatura porteña, donde fue reconocido por su participación en el Mundial de Bridge. “Todo lo que fortalezca la independencia del poder judicial, es bueno para el país. Si hay confianza, hay inversiones y si hay inversiones, hay empleo", había señalado en la previa de aquel evento.

Sus declaraciones llegaron luego que el Senado de la Nación aprobara el pliego de la jueza María Verónica Michelli, resistida por el gobierno nacional por ser cuñada del periodista de LA NACION, Hugo Alconada Mon. El expresidente había pedido que se avanzara con el nombramiento de jueces probos. “Tenemos que nombrar a los mejores jueces y no ser amigos de ninguno”, continuó entonces.