Macri mantiene su retiro táctico en Europa y apuesta a interceder en la noche de las PASO para cerrar heridas entre Larreta y Bullrich

escuchar

Mauricio Macri apostó por un retiro táctico. Mientras escala la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, sus principales herederos en Pro, por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio en el tramo definitorio de la campaña para las PASO, el expresidente tomó distancia de la interna nacional y se reserva sus fichas para intervenir en una instancia crucial para el conglomerado opositor : la noche del domingo 13 de agosto, cuando se conocerá el resultado de las primarias que consagrará a Bullrich o Larreta como el ganador.

Macri se encuentra en Europa, adonde viajó hace un par de semanas para cumplir con tareas vinculadas a su rol como titular de la Fundación FIFA. Volverá a la Argentina recién a finales de mes, cuando resten quince días para los comicios. Con su alejamiento de la escena pública, el creador de Pro evitó hasta ahora manifestar su preferencia por uno de los aspirantes de JxC, quienes están lanzados en una disputa en distintos rincones del país para cosechar adhesiones en el universo opositor y ungirse como candidatos a presidente en las PASO.

El 23 de julio Rodrigo de Loredo y Soher El Sukaria tienen todo mi apoyo. Yo confío en ellos y en que representan un liderazgo distinto, con capacidad de gestión y compromiso ante todo.

¡Vamos Rodrigo y vamos Ciudad de Córdoba! pic.twitter.com/U2OFIpSPto — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 19, 2023

Quienes hablan con frecuencia con el expresidente aseguran que no tiene previsto por ahora expresar a cuál de los dos postulantes de JxC planea votar en los comicios de agosto. Si bien antes de que cerraran las listas quedó clara su inclinación hacia a la cosmovisión ideológica y el ADN del proyecto nacional de Bullrich, que encabeza la lista del frente “La Fuerza del Cambio”, no contempla hasta ahora explicitar su respaldo. En su entorno repiten que pretende mantener cierta equidistancia para asumir un rol “componedor” apenas se conozca el veredicto de las urnas en las primarias. “Lo más áspero vendrá esa tarde-noche del 13 de agosto”, visualizan sus escuderos. ¿Mantendrá el poder de influencia tras su corrimiento? Entre sus rivales internos están convencidos de que no.

Macri apuesta a cerras heridas después de las PASO

Después de que explicitara su enojo con Larreta por las elecciones concurrentes en la ciudad, una jugada que interpretó como un intento del jefe porteño de favorecer a Martín Lousteau (UCR) en la disputa por la sucesión en la cuna de Pro, Macri se convirtió en el blanco de las críticas de sus detractores en el radicalismo y el larretismo o la fuerza de Elisa Carrió. Le reprocharon no haber asumido un papel prudente, como el único expresidente del espacio, para colaborar con la pacificación de la interna. “Quiero ayudar a que la sangre no llegue al río. Hay que estar todos unidos el 14 para derrotar al kirchnerismo, más allá de sus preferencias en la interna”, apunta uno de los feligreses de Macri. Entre los arquitectos del plan presidencial de Larreta notaron ese corrimiento e, incluso, sugieren que lo valoran. Es más: aseguran que Larreta y Macri retomaron los contactos vía teléfono.

Quienes rodean al expresidente son más cautelosos. Remarcan que si bien decidió alejarse de la pelea encarnizada entre Larreta y Bullrich por el liderazgo opositor, activó su celular en Europa para mantenerse al tanto de las últimas novedades en el tablero opositor. Por caso, siguió de cerca el contundente triunfo de Maximiliano Pullaro sobre Carolina Losada, su pupila en Santa Fe, y llamó a varios de los referentes de JxC que competirán en sus territorios antes de las PASO nacionales. Se ocupa más que nada de Rodrigo De Loredo, quien aspira a quedarse con la intendencia de Córdoba el próximo domingo, o el senador Ignacio Torres, la gran apuesta de Pro para desbancar al PJ de Chubut.

Impresionante victoria de JxC en Santa Fe!! Hay que prepararse para gobernar la provincia. Ahora, a trabajar unidos para asegurar este triunfo sobre el kirchnerismo. Felicitaciones a Maxi Pullaro por su gran elección. Mi reconocimiento a Caro Losada que puso tanto esfuerzo. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) July 17, 2023

Allegados al exjefe del Estado y cofundador de Cambiemos aventuran que mantendrán las intervenciones “quirúrgicas” en la campaña. Hoy ratificó su respaldo a De Loredo con un video y, como hizo con Losada en Santa Fe o Luis Juez en Córdoba, se inmiscuirá de lleno en la contienda porteña para darle un nuevo espaldarazo a Jorge Macri, su primo, quien pulsea con Lousteau por la sucesión de Larreta. Monitorea esa competencia con especial atención . La ciudad es la casa matriz de Pro y Macri no quiere atravesar una pesadilla política en su futuro inmediato: perder la Capital en manos de los radicales. “Se fue de viaje, pero sigue presente. Está en los avisos y llama a candidatos y dirigentes en todo el país”, afirman sus laderos. Aclaran que pese a su renunciamiento a competir, no hubo un retiro político.

Macri renovó su respaldo a De Loredo en Córdoba, antes de las elecciones municipales del domingo

Así como Larreta y Lousteau, promotores de Pullaro, fueron los claros ganadores el domingo pasado por el arrasador triunfo del exministro de Seguridad en Santa Fe, Bullrich y Macri quedaron del lado del campamento de los derrotados. Tanto la exfuncionaria como el fundador de Pro habían apostado fuerte por Losada y tributaron por la senadora hasta el cierre de la campaña. La victoria de Pullaro en la interna fue mucho más amplia de lo previsto. Luego de que se conocieran los datos del escrutinio provisorio, Macri se ocupó de felicitar a Pullaro y valorar el “esfuerzo” de Losada. En su mensaje destacó, sobre todo, la abrumadora distancia entre el caudal de votos del “frente de frentes opositor” , la representación de la alianza entre el radicalismo, el Pro y el socialismo en Santa Fe, sobre el frente del peronismo.

Entre los macristas leales relativizan el impacto nacional de los comicios en Santa Fe. Perciben que sería un error pensar que la victoria de Pullaro o el nivel de adhesiones que recibió podrían extrapolarse a la interna entre Bullrich y Larreta. Si bien admiten que el jefe porteño ganó “oxígeno” tras el test santafesino y logró imprimirle ánimos a su tropa, están convencidos de que el resultado del domingo no moverá la aguja del voto nacional. Al igual que Bullrich, visualizan que las elecciones provinciales tienen una “dinámica propia”. “Horacio envalentonó a los propios, que estaban de capa caída. Si ganaba Losada, era knock-out [a favor de Bullrich” , sintetizan. No obstante, intuyen que el banco de pruebas de Santa Fe dejó una “señal de alerta” para la exministra: el “poder de fuego” de Larreta -recursos para hacer campaña- luce más potente que el de Bullrich.

Macri y los suyos interpretan que Losada pagó un costo excesivo por su campaña agresiva contra Pullaro, a quien acusó de encubrir a policías vinculados al narcotráfico. Sospechan que hubo un voto castigo contra la senadora porque puso en riesgo la unidad de JxC. En otras palabras: están convencidos de que los comicios en Santa Fe dejaron una “lección” a los candidatos de la oposición. “El que ataca con bajezas, pierde. La gente está sensible a eso” , sostienen. Incluso aventuran que Lousteau sufrirá un desgaste por su ofensiva contra Jorge Macri, por la polémica del domicilio y el caso Rinaldi. “Habrá un efecto boomerang. La gente quiere cambio y que no se peleen”, grafican en el entorno de Macri.

Mauricio Macri se reunió con su primo Jorge Instagram