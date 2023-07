Elecciones en Santa Fe. Maximiliano Pullaro: “Cerramos la persiana de todo lo que pasó en la interna con Losada; el adversario es el kirchnerismo”

escuchar

ROSARIO (enviado especial).- Maximiliano Pullaro, el gran vencedor de las PASO en la provincia Santa Fe, habla con cautela. Se lo nota exultante no solo por la amplia ventaja que le sacó a su rival, Carolina Losada, sino por la estrepitosa derrota del peronismo. No obstante, Pullaro ya piensa en la próxima etapa de la contienda. Tras una interna cargada de tensión con la senadora nacional de la UCR, aliada de Patricia Bullrich, el candidato a gobernador del “frente de frentes” de la oposición deja en claro que pretende sanar las heridas con el objetivo de desbancar al PJ de Santa Fe en las elecciones generales del 10 de septiembre. “Cerramos la persiana de todo lo que sucedió en la interna con Losada; esperamos trabajar juntos desde un rol institucional”, remarca en una entrevista con LA NACION y otros medios en su búnker, minutos después de bajarse del escenario donde celebró su victoria contundente en las primarias.

Apadrinado por Martín Lousteau, reconoce que el aporte de Horacio Rodríguez Larreta fue vital para su triunfo, pero hace equilibrio y advierte que será “respetuoso” con Bullrich, con quien también necesita aunar fuerzas para consolidar su cosecha de votos en Santa Fe.

-¿Cómo piensa gestionar el amplio triunfo que consiguió en las PASO de cara a las elecciones generales del 10 de septiembre?

-No damos por ganado nada. Esto fue una elección primaria en donde se discutió, en primer lugar, el perfil que tenía que tener el candidato opositor. Y, en segundo término, lo que se discute es un modelo: el de Omar Perotti, que fue un mal gobierno en la provincia de Santa Fe y el del kirchnerismo, que está agotado en la Argentina. Lo que hoy discutimos es el perfil de quien tenía que representar a todos los partidos políticos que construimos el frente Unidos para cambiar Santa Fe, que está integrado mayoritariamente por partidos de Juntos por el Cambio. Pero yo no siento que esto sea definitivo. Vamos a trabajar muchísimo desde mañana para consolidar esta diferencia y que se pueda mantener el 10 de septiembre.

-Losada lo llamó. ¿Le propuso trabajar por la unidad del espacio o solo lo felicitó?

-No, fue un llamado… Valoramos muchísimo el gesto de grandeza, porque fue una interna muy dura. Nosotros realmente valoramos su llamado [por Losada], pero también el de Mónica Fein y el de muchos dirigentes que no estuvieron con nosotros en este proceso de PASO. Fue un llamado bueno; quedamos en volver a hablar, no en un momento determinado. Ella me felicitó y le agradecí. Después en la conferencia [Losada] planteó trabajar por la unidad de Juntos por el Cambio, para que el espacio pueda consolidar esta mayoría en la provincia de Santa Fe y tributar al triunfo que tiene que venir en la Argentina. Y eso para mí fue tan importante; cerramos la persiana de todo lo que sucedió en la interna . Estamos concentrados y siempre lo estuvimos en que nuestro adversario era el mal gobierno de Omar Perotti y el kirchnerismo en el orden nacional.

-¿Planean hacer un gesto de unidad con Losada tras la interna? ¿Harán una foto conjunta?

-No, no… Felipe Michlig, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en Santa Fe, ya planteó que esta semana va a convocar a los quince partidos políticos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe.

-¿Piensa trabajar con Losada desde mañana para la elección general en Santa Fe?

-Con todos. No solo voy a trabajar con ella, sino también con Mónica Fein, que hizo una importante elección, ya que estuvo muy cerca hasta de [Marcelo] Lewandowski [el ganador de la interna en el frente oficialista], y con todos los que quieran construir y sumar a los problemas que tiene la provincia. Santa Fe tiene problemas graves y nosotros no nos vamos a quedar en una pelea o en una bronca interna. Tenemos problemas serios, como la inseguridad y la violencia o el tema educativo. Eso amerita que estemos todos juntos trabajando para resolverlo.

-¿La unidad de la oposición está garantizada en Santa Fe?

-No nos vamos a quedar en el problema de una interna. Ya estamos mirando hacia adelante. Y Losada tiene una responsabilidad enorme, que es defender a la provincia de Santa Fe en el orden nacional. Y necesitamos senadores nacionales fuertes. Losada fue la segunda candidata más votada en la provincia de Santa Fe. Y nosotros respetamos muchísimo eso. Y esa fortaleza que tiene, que sacó más votos de los que sacó en la elección primaria hace dos años, la van a hacer una senadora nacional más fuerte, para defender a nuestra provincia. Esperamos trabajar juntos desde un rol institucional: ella defendiendo los intereses de Santa Fe en el Senado de la República y nosotros gobernando bien para resolver los problemas serios que tenemos.

-¿Cómo fue el diálogo con Bullrich? ¿Ella quiso venir a saludarlo a su búnker?

-Me llamó su secretario [por Damián Arabia], con quien había estado hablando en varias oportunidades el fin de semana anterior y me pasó con Patricia. Yo tenía el teléfono bastante congestionado. Por supuesto que Patricia me saludó, me felicitó y me pidió que la atendiera a Carolina [Losada]. En realidad, no la había atendido porque mi teléfono lo tenía José Corral.

Horacio Rodríguez Larreta levanta la mano de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia

¿A qué atribuye la virulencia con que Losada lo atacó durante la campaña? Lo acusó de cuestiones graves, cómo encubrir a policías vinculados a narcotraficantes.

-Yo quiero ser claro en eso. Y no es que le saque responsabilidad a Losada. A veces los títulos fueron más fuertes de lo que ella decía. En ningún momento me dijo “narcotraficante” . Si me hacen eso, yo voy a la Justicia. Dijo que yo había tenido relación con policías que habían sido vinculados con el narcotráfico. Y yo fui ministro de seguridad. Si hubiera sido ministro de Educación, habría tenido llamadas y vínculos con docentes y maestros. Y si hubiera sido ministro de Salud, habría tenido vínculo con enfermeros o médicos. ¡Yo fui ministro de Seguridad! Obviamente tuvimos policías presos por narcotráfico. Nosotros fuimos ejemplares con esos policías: cuando había una causa, lo pasábamos a disponibilidad; cuando había una imputación, eran echados de la policía. No duraban ni un día.

En esto sentí ella, a veces, quería salir de eso y la verdad que no lo pudo hacer durante toda la campaña. Pero en ningún momento me dijo lo que muchos medios pusieron.

-¿Cómo administrará el vínculo con Bullrich desde ahora hasta las PASO?

-Gisela [Scaglia, su compañera de fórmula] pertenece al sector de Horacio Rodríguez Larreta. Claramente, Larreta aportó y apostó a nuestra fórmula. También tenemos gente que apoya en nuestro espacio a Patricia Bullrich, con lo cual vamos a ser muy respetuosos. Pero, obviamente, que hoy está bien y es correcto que se sienta parte del triunfo, porque, realmente, Larreta apostó la mitad, que es la fórmula [por Scaglia].

Pullaro, Lousteau y Morales festejan el triunfo

-¿A qué atribuye la amplia derrota del peronismo? ¿Un voto castigo a la gestión de Perotti o al gobierno del Frente de Todos?

-Yo creo que fue un poco de todo. Primero, el gobernador Perotti no cumplió claramente las expectativas y engañó a los santafesinos porque planteó dos ideas fuerzas que representaban el sentimiento en ese momento, como fue lo de “la paz y el orden”, y “despertar al gigante”. Y ninguna de las dos la pudo cumplir, porque no tenía idea de qué hacer, ni planes ni programas, porque no tenía equipos, y eso impactó muchísimo en la provincia de Santa Fe. Y segundo, el kirchnerismo defraudó en el orden nacional y, por ende, también en la provincia de Santa Fe.

-¿Hubo un mensaje al kirchnerismo en Santa Fe?

-Los santafesinos la estamos pasando mal y tenemos una provincia rica con un gobierno que nos oprime, que se nos lleva los recursos de la provincia. Esos recursos nunca vuelven, tenemos rutas nacionales destrozadas, como la 11, la 34, la 33, y obras que tendrían que venir. Por nuestros puertos sale el 70% de la producción de los cereales de la Argentina y tenemos el complejo interportuario destrozado, no hay obras básicas o fundamentales. Todo eso claramente pesa, indudablemente la economía también, los argentinos la están pasando mal, pierde calidad el salario mes a mes, la mayoría no está llegando a fin de mes.

-¿Esperaba este nivel de respaldo del electorado?

-Indudablemente, todo ese combo hizo que hoy los santafesinos se vuelquen a votar a la oposición. Pero, repito, nosotros sentimos que dimos un paso importante. Estamos sorprendidos por la cantidad de votos y de acompañamiento que tuvimos y que tuvo todo nuestro frente político, pero le vamos a meter mucho esfuerzo de acá al 10 de septiembre. Desde mañana voy a estar ya planificando; tenemos que resolver los problemas que tienen los santafesinos. Hay que ser generosos y amplios, convocar y salir con mucha fuerza estos 56 días [hasta las generales] y después dejarle la vida al gobierno de la provincia de Santa Fe para poder cambiar la realidad.

-¿Se impuso la estrategia de Larreta de ampliar?

-José Corral, nuestro primer diputado provincial, sacó el 19% de los votos hace cuatro años. En ese momento, nosotros pertenecíamos al Frente Progresista y Antonio Bonfatti obtuvo el 36%. Juntos sacamos el 55, casi como hoy. Pero, sin embargo, Perotti nos ganó por cuatro puntos. Entonces, lo importante es poner la otra mejilla tantas veces sea necesario para poder juntar esa mayoría que en Santa Fe es una mayoría política. Y nosotros haremos el esfuerzo con Gisela por representarla de la mejor manera, de no perder un solo voto de acá al 10 de septiembre. Pero la estrategia, no en Santa Fe, en todo el mundo tiene que ser ampliar, tiene que ser el diálogo político y el consenso. Si no, no vamos a resolver los problemas de fondo que hay en nuestro país. Los problemas son serios y yo siento que a veces no se toma dimensión de lo que estamos pasando.

Carolina Losada reconoció su derrota Prensa

-¿Lo dice por la seguridad?

-El tema de la seguridad en Santa Fe es un tema muy serio, pero estamos a tiempo todavía de revertirlo nuevamente. Nosotros, del 2015 al 2019, logramos mostrar resultados. Por lo menos logramos bajar la violencia a la mitad y el delito tres veces. Digo, eso es estadístico. Y nos fuimos y dos o tres años después pasó a más del doble la violencia y el delito. Entonces, los problemas son serios, hay que ser serios, hay que estudiar política pública, hay que pensar política pública, hay que tener gestores públicos, personas que estén dispuestas a dejarles muchas horas de vida a la función pública para que los otros puedan estar mejor y nosotros tenemos eso.