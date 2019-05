Macri: "Es momento de tener generosidad, de sentarse en una mesa y acordar"

El Presidente inauguró un oleoducto en Vaca Muerta y pidió "llevar tranquilidad y futuro a la casa de todos los argentinos" Crédito: Presidencia

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy durante la inauguración del oleoducto Loma Campana en Vaca Muerta, en Neuquén , que es "momento de tener generosidad" y " de sentarse en una mesa y acordar", mientras el Gobierno negocia con dirigentes peronistas una declaración conjunta de diez puntos con políticas públicas.

"Firmemos de nuevo consensos sobre las cosas básicas que vamos a respetar, herramientas que nos permitan decirle al mundo que esto que empezamos vamos a continuar. Para eso nos falta generosidad", sostuvo.

"Es un momento de tener generosidad, de sentarse en una mesa y acordar, llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos", planteó el Presidente. "Este es un año histórico, bisagra, donde se define si tendremos 25 años de crecimiento o volvemos a sumirnos en la oscuridad o la confrontación", aseveró.

"Es importante clarificar quiénes somos realmente los que queremos apostar a ese futuro distinto", deslizó.

Tras recorrer la central térmica de Loma Campana y la obra del oleducto en Añelo, el mandatario pidió: "Hay que recordar dónde estábamos hace tres años y medio; recibimos un país que importaba energía".

"Después de haber sido un [país] gran exportador de energía, en 2013 pasamos a importar decenas de miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la energía era gratis, que podíamos dejar calefaccionada nuestra casa todo el día aunque no estuviésemos; que podíamos poner el aire acondicionado a cualquier temperatura; que podíamos tener todas las luces prendidas. Se habían quintuplicado los cortes de luz. Por ese camino en poco tiempo íbamos al colapso que vemos hoy en nuestros hermanos venezolanos: no tiene energía, no tienen agua. Y eso lo revertimos", plantéo Macri.

Acuerdo de estabilidad. El Gobierno avanza en una declaración conjunta con parte del peronismo como señal de estabilidad: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , negocia un borrador de 10 puntos con políticas de estado con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey , y el senador Miguel Pichetto . También habló con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa . El objetivo es ratificar el rumbo de ciertas políticas públicas y encapsular el efecto que tiene la eventual candidatura de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner .

Entre los puntos destacados del borrador están el "respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión" y el "cumplimiento de las obligaciones" con acreedores.

"Firmemos consensos sobre las cosas básicas que vamos a respetar", pidió Macri en Vaca Muerta Crédito: Presidencia