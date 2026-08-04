Mahiques confirmó que el Gobierno envió 203 pliegos judiciales al Senado

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, confirmó este martes que el Poder Ejecutivo envió 203 pliegos al Senado para cubrir vacantes en tribunales de todo el país. La medida se conoció pocos días después de la reunión que el funcionario mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos.

“Es el presidente que más candidatos elevó al Senado para cubrir cargos judiciales en un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Un récord histórico”, expresó Mahiques en referencia a la gestión del libertario .

Una gran cantidad de vacantes en la Justicia permitieron que Milei designe múltiples pliegos LUIS ROBAYO - AFP

La iniciativa del Poder Ejecutivo busca principalmente cubrir cargos en los juzgados de primera instancia y en las cámaras de las distintas provincias, de acuerdo con lo que explicó el propio Mahiques durante una entrevista con LA NACION.

“El nivel alarmante de vacancia que había, sobre todo en la Justicia federal de las provincias, es tan catastrófico que tenemos, por ejemplo, a una jueza federal de La Pampa subrogando un juzgado en Tartagal”, ejemplificó entonces.

En tanto, en el posteo publicado esta mañana reforzó esa idea: “Cada uno de ellos es un paso concreto para empezar a reconstruir un sistema judicial que funcione mejor para todos los argentinos. Todavía queda mucho por hacer y no vamos a detenernos hasta avanzar en la cobertura de todas las vacantes posibles”.

El Gobierno también evalúa completar la Corte Suprema CSJN

En su último encuentro, Milei y Mahiques trataron también la situación de la Corte Suprema de Justicia, que mantiene dos vacantes.

El tribunal está compuesto actualmente por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego de que las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla -enviadas el año pasado- no lograran avanzar en la Cámara alta. De momento, la Casa Rosada analiza nombres de potenciales candidatos para completar el cuerpo, sin definiciones de público conocimiento.

En forma paralela, el Gobierno trabaja en una reforma judicial que prevé presentar en septiembre, orientada a excluir a la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura para reducir la cantidad de cargos nacionales y reasignar fondos hacia los tribunales provinciales.

Mahiques negó cualquier vínculo con la AFA

Para concretar el trámite de las postulaciones enviadas y los proyectos de ley, el Ministerio de Justicia requiere el consenso de los gobernadores por su influencia en la Cámara alta.

Por otro lado, el titular de la cartera también desmintió cualquier tipo de vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o con su presidente, Claudio Tapia. También descartó que esta designación de magistrados busque blindar a los integrantes del Poder Ejecutivo.

La agenda del área contempla además modificaciones al Código Penal, al Código Civil y la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.