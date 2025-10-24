Mala noticia para Cristina Kirchner: Casación pide apurar el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación avaló el rápido decomiso de los bienes de Cristina Kirchner. Se trata de una tarea que debe realizar el tribunal que al condenó. La Cámara rechazó el pedido de la expresidenta para que el trámite se realice en un tribunal civil y comercial federal, el mismo que ya archivó la causa en beneficio de Cristina Kirchner.

La Sala IV confirmó la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para avanzar con el decomiso de 680 mil millones de pesos a partir de los bienes de todos los condenados, incluida la expresidenta.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó así los recursos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y la de Lázaro Báez.

Causa Vialidad Audiencia en la Cámara de Casación Penal Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El fiscal Mario Villar y los abogados de Cristina Kirchner Carlos Beraldi y Ari Llernovoy Nicolás Suárez

Ambos habían pedido que se declarara la incompetencia del Tribunal Oral Federal N° 2, que los condenó, para ejecutar el decomiso de sus bienes.

Con esta decisión, la Casación ratificó que el trámite debe seguir adelante como consecuencia de la condena por corrupción de la causa Vialidad.

La suma actualizada alcanza los $684.990 millones.

Este monto fue determinado por peritos de la Corte Suprema y confirmado en instancias previas.

Por un lado, la defensa de Cristina Kirchner consideró que el encargado del decomiso era el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 2, alegando que se había abordado la ejecución con una naturaleza indemnizatoria.

Por otro, los abogados de Báez adujeron que era el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 (quien intervino en Ruta del Dinero K) quien debía entender en el decomiso, pues dicho tribunal había unificado las condenas del empresario en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K (fijando una pena de prisión en 15 años).

Ambas impugnaciones fueron rechazadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

En su voto, el juez Gustavo Hornos sostuvo que el decomiso es una consecuencia penal de la condena y no una acción resarcitoria propia del derecho civil, al recordar que está previsto expresamente en el artículo 23 del Código Penal como una medida destinada a privar a los responsables de los efectos económicos del delito y recuperar para la comunidad los activos obtenidos ilícitamente.

Lázaro Báez, al salir del Juzgado Federal de Río Gallegos donde asistió a una audiencia tras la presentación del habeas corpus. Gustavo Barabino Winfo

El magistrado destacó que el decomiso mantiene su naturaleza sancionatoria y reparatoria, y que no vulnera el derecho de propiedad de los condenados, ya que recae sobre los bienes producto o provecho del delito, cuyo valor fue fijado de modo objetivo en la sentencia.

Por eso dijo que el Tribunal Oral N° 2 es el competente para llevar adelante la ejecución de los bienes y no el tribunal oral federal 4 como planteó Lázaro Báez.

También rechazó los planteos de las defensas sobre una supuesta “duplicidad sancionatoria” o doble castigo.

En paralelo tramitó una demanda en la justicia civil y comercial contra Cristina Kirchner y la expresidenta pidió que su decomiso sea ejecutado por ese fuero, que ya archivó el caso, lo que fue rechazado por la Casación.

Hornos subrayó además que la medida encuentra su fundamento en compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de recuperación de activos provenientes de la corrupción.

“El decomiso es un instrumento indispensable para erradicar las estructuras saqueadoras enquistadas en el aparato estatal”, escribió.

Es su voto, Mariano Borinsky aclaró que el decomiso tiene una naturaleza netamente penal, por lo cual no corresponde remitir dicha cuestión al fuero civil.

Subrayó que es el tribunal oral que dictó la sentencia el encargado de materializar las sanciones dispuestas y que, al hacerlo, no se corre riesgo de vulnerar garantía constitucional alguna. Por eso tampoco hizo lugar a la solicitud de Báez de enviar la causa al tribunal de “La ruta del dinero K”.

Por último, el camarista indicó que, conforme lo había dispuesto el tribunal oral, correspondía que se acredite debidamente la vinculación entre el bien a decomisar con el provecho del hecho ilícito.

El juez Borinsky adhirió al voto de sus colegas.

El tribunal oral federal 2 que condenó a Cristina Kirchner y al resto de los acusados resolvió, antes de iniciar el decomiso de cada bien y su remate, pedirle opinión a cada uno de los condenados.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya contestaron su vista y apuraron al tribunal que comience los remates. Sin embargo los jueces están analizando cada caso y cada bien antes de tomar una decisión, lo que motivó rispideces con los fiscales que lres reclamaron públicamente que avance.