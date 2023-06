Malena Galmarini se larga por la intendencia de Tigre, mientras Massa medita si será candidato en las PASO

escuchar

El congreso del Frente Renovador dejó una conclusión de cara a la interna del oficialismo a nivel nacional: Sergio Massa aceptó finalmente que su fuerza política participe de las PASO, pese a que seguirá reclamando hasta el 24 de junio la designación de una “fórmula de unidad y competitiva” que represente a la coalición de gobierno el 13 de agosto. La segunda definición se corporizó en las últimas horas, cuando el ministro de Economía apoyó la intención de su esposa Malena Galmarini de competir por la intendencia de Tigre.

El propio Massa hizo un gesto que no pasó inadvertido tras su discurso del sábado pasado, cuando se lo vio charlando con dirigentes y luciendo una gorra con la leyenda “Malena intendenta”. En los pasillos del estadio Arena, en Tortuguitas, no faltó quien comentara que, de esa forma, el jefe partidario estaba dando a entender que la presidenta de Aysa no debe ser incluida en las fórmulas nacional o bonaerense del Frente de Todos, ni en una lista legislativa , porque en rigor está decidida a competir en el pago chico de ambos.

Ante una consulta de LA NACION, en el Frente Renovador afirmaron que Malena Galmarini ya definió que participará en las PASO o bien será candidata única del Frente de Todos en Tigre -en caso de que el actual intendente Julio Zamora se abra y decida buscar la reelección desde una lista vecinal- mucho antes que su esposo decida si competirá en las elecciones primarias como precandidato presidencial. A tal punto, que ya circulan encuestas que midieron a la titular de Aysa en distintos escenarios electorales.

Sondeo de opinión en Tigre. Fuente: Circuitos

En una encuesta de la consultora Circuitos se consultó a los potenciales votantes del Frente de Todos si apoyarían la continuidad de Zamora o buscarían un recambio con Malena Galmarini en un escenario de PASO en el oficialismo local. Los resultados, que fueron festejados en el Frente Renovador, indicaron que la presidenta de Aysa obtendría el 54,8% de los apoyos, contra el 45,2% del actual jefe comunal. La mujer de Massa también fue medida en simulaciones de boletas a intendente y candidatos a presidente.

La encuesta de Federico González & Asociados Cami Vera

En ese caso, la fórmula Massa-Galmarini -él como precandidato a presidente y ella para intendenta- sumaría, de acuerdo a una encuesta de Federico González & Asociados, el 23,1% de la intención de voto, contra solo el 9,2% de la dupla Daniel Scioli-Zamora, suponiendo que el intendente participe de las PASO en la escudería que está armando el exmotonauta. La inclusión de los nombres del ministro de Economía y del embajador en Brasil en las preguntas del sondeo sugiere un escenario posible dentro de la coalición gobernante.

Malena Galmarini, en el congreso del FR junto a Mariano Arcioni

Si bien abrió la puerta a que el Frente Renovador o él mismo participen en las PASO del Frente de Todos, Massa seguirá insistiendo en que haya un “candidato único” del oficialismo el 13 de agosto. De hecho, el presidente de la fuerza, Pablo Mirolo, insistió este lunes con que el Frente de Todos presente “una fórmula única, con candidato único”, con el objetivo de “demostrar con certeza a los argentinos por qué debe seguir gobernando”. Las palabras del dirigente santiagueño sintonizaron con el pensamiento de Massa.