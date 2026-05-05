Malestar en el Gobierno: los hermanos Milei mantienen el respaldo a Adorni, pero a la par crece la incomodidad en el Gabinete

La decisión política de mantener a Manuel Adorni en su cargo al frente de la Jefatura de Gabinete, pese a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y de los rumores de reemplazo, es “total” por parte del presidente Javier Milei y de su hermana, la secretaria general Karina Milei, afirmaron a LA NACION fuentes del más alto nivel del Gobierno.

No obstante, a la par de ese convencimiento en la cúpula del poder libertario, a la luz de las últimas revelaciones también continuó creciendo la incomodidad y cierto hastío en buena parte del Gabinete. Sus integrantes ven, desde hace dos meses, cómo la agenda de gestión está “invisibilizada ante lo que pasa con Manuel”, describió uno de sus integrantes.

El respaldo de los Milei a Adorni se lo han demostrado públicamente en distintas ocasiones. “Ellos están convencidos de que Manuel va a aclarar todo”, dijo una de las voces libertarias consultadas por este medio. “No lo van a entregar”, completó en referencia a la situación de Adorni, investigado en los tribunales de Comodoro Py por el crecimiento de sus bienes.

Milei sentó a Adorni a su izquierda este martes en la Casa Rosada Presidencia

A casi 60 días de comenzada la polémica, diferentes terminales y escalafones del oficialismo deslizan que el caso está “teniendo mucho costo para todos”. Así lo reconocieron varios de los consultados que, en medio de un fuerte hermetismo público, reconocieron tras bambalinas que “nadie cuestiona el tema directamente”, en los contactos con los hermanos Milei.

“Ellos están convencidos de que los números le van a cerrar y no hay margen para plantear otro escenario porque creen que todo esto es una operación”, deslizó una importante voz del núcleo libertario para explicar lo sucedido. “(Javier y Karina) creen que es una operación y lo respaldan completamente”, completó el funcionario consultado por LA NACION.

“Hay que bancarlo a muerte”, es una de las frases más repetidas puertas adentro del oficialismo más cercano a los hermanos Milei. Pero lo que nadie en el Gabinete se anima a decir en público o a los propios hermanos Milei, es que el caso “ya lleva dos meses con la agenda completamente tomada” y “sin poder salir de ahí” para un Gobierno que necesita activar su gestión.

La última conferencia de Adorni, el lunes en la Casa Rosada, donde se limitó a leer las respuestas sobre su situación judicial Presidencia

Mientras tanto, a horas de conocerse que Adorni habría pagado 245 mil dólares por la refacción de su casa de country, llegó el último respaldo del mandatario. Fue este martes, cuando apenas horas después de la declaración del contratista Matías Tabar, Milei compartió una reunión con Adorni sentado a su lado en el marco de un encuentro con miembros de la comunidad judía.

Antes de eso, por la mañana, Milei y Adorni se vieron cara a cara en la Casa Rosada, según confirmaron cerca del ministro coordinador, pero no trascendió qué conversaron. El jefe de Gabinete fue este martes el primero en llegar al palacio de gobierno, con saco pero sin corbata, la que luego se colocó para la audiencia formal junto al Presidente.

En tanto, para este viernes se espera que el mandatario cierre la semana con un nuevo gesto hacia Adorni. Será cuando, tras la vuelta de su viaje a Estados Unidos, Milei encabece los primeros minutos de la reunión de Gabinete. Lo mismo sucedió un mes atrás, en el último encuentro de ese tipo. Allí Adorni pidió a los ministros un plan de recortes y ahora se espera que lo entreguen.

Adorni en su última presentación ante el Congreso Santiago Oroz - LA NACION

Entre el malestar que acumulan en los diferentes ministerios también está que los funcionarios prácticamente no pueden mostrar sus respectivas gestiones, porque el tema Adorni “se impone”. A la vez, la mayoría evita las entrevistas para eludir el “monotema”, definen cerca de varios de ellos. Al menos dos piensan que el jefe de Gabinete debería descomprimir la situación.

“No hay oposición y nosotros nos autoinfligimos daños a diario”, evaluó, frustrado, un funcionario. “No hay una estrategia para salir. No digo que Manuel sea culpable, ni muchísimo menos, pero esto a esta altura no debería ser tema”, agregó otro. “El tiempo lo dirá, pero a mi modo de ver era mejor si se hacía algo apenas empezaba el tema y se evitaba todo este desgaste”, sumó.

El punto que terminó de crispar los ánimos se registró este lunes, cuando se conoció la declaración del contratista Matías Tabar, que aseguró que la refacción de la casa del country Indio Cua costó 245 mil dólares y que fueron pagados en efectivo por el funcionario.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Cerca de Adorni lo niegan de plano, a la par de que en el Gabinete se preguntan “cuánto más puede haber” dadas las revelaciones “a cuentagotas” en el caso. “Cada vez que pensábamos que la espuma bajaba, volvió a subir. Ahora ya ni nos ilusionamos”, graficó un tercero.

De hecho, entre los libertarios ya circuló varias veces que esperaban que el caso Adorni se esfumara para retomar la agenda política, económica y legislativa, pero eso no sucedió. El jefe de Gabinete intentará retomar esa senda el próximo viernes, cuando visite la planta de Mercedes Benz en La Matanza.

Hasta el lunes, el Gobierno ya creía que podía retomar el control de la agenda, tras el paso de Adorni por el Congreso y luego de retomar sus conferencias de prensa. El alivio no duró mucho y apenas dos horas después de finalizada su exposición, la primera después de casi 40 días, estalló el caso nuevamente con la declaración de Tabar.