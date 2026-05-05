Quién es Matías Tabar, el contratista que complicó a Manuel Adorni

Matías Tabar, el contratista que remodeló la casa del country de Manuel Adorni, está lejos de ser un opositor al Gobierno: fue uno de los convencidos que votó a Javier Milei en las últimas elecciones, después de haber votado anteriormente a Mauricio Macri. Por eso, sus allegados se ríen cuando detectan que en las redes sociales los activistas libertarios lo acusan de ser peronista.

“Más gorila que Matías no hay”, dice alguien que conoce a Tabar, quien se habría trenzado más de una vez en discusiones familiares con su papá y su hermana en defensa de la gestión mileísta, según pudo reconstruir LA NACION entre fuentes cercanas al vicepresidente del Grupo AA Arquitectura SRL, sociedad que constituyó junto con Facundo Heine.

En sus redes sociales, Tabar tiene publicaciones en contra del kirchnerismo (cuestionamientos por corrupción en la obra pública) y Alberto Fernández; también hay mensajes de rechazo al sindicalismo (críticas a Roberto Baradel y a los Moyano).

Tabar nunca se imaginó que iba a tener que ir a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por presunto enriquecimiento del jefe de Gabinete. En su vida no había recibido ni siquiera una carta documento.

Tabar contó frente al fiscal Gerardo Pollicita que la remodelación de la casa costó 245.000 dólares. Dijo que él solo cobró lo correspondiente a su trabajo y el resto eran los pagos a los proveedores que él mismo coordinó.

Los posteos políticos que difundió Matías Tabar en Facebook

Tabar informaba al matrimonio Adorni por mail y WhatsApp de los avances con los proveedores y las entregas de los productos. Por eso dejó su celular en los tribunales para que expertos forenses extraigan toda la información referida a esos intercambios. “No tiene nada que ocultar”, dicen quienes lo conocen.

Contó en la Justicia que remodeló la casa porque no le gustaba al matrimonio Adorni y que modernizó un jacuzzi que ya existía y calefaccionó, con un “inverter”, el agua de la pileta, que cubrió con mosaico tipo Travertino.

Los posteos políticos de Matías Tabar en Facebook

Tabar es un personaje conocido en Exaltación de la Cruz, el campo, como le dicen sus vecinos. Es deportista afecto a las carreras de resistencia o al triatlón, como el Ironman.

En Exaltación de la Cruz está el country Indio Cua, donde Adorni compró por US$120.000 la casa que remodeló. En la política local, Tabar fue afiliado a un partido vecinalista y apoyó al intendente local, Diego Nanni, que dijo que fue su compañero de colegio. Nanni, sin embargo, negó haber ido al colegio con él, aunque admitió conocerlo.

Como el partido se alió con el PJ “se mezcló todo”, dicen sus allegados, pero mencionan que Tabar es antiperonista. Algunos le dicen “gorila”.

Actualmente, además de dedicarse a la remodelación de viviendas en la zona, Tabar es proveedor del municipio. Y espera seguir siéndolo porque es un rebusque que le permite redondear un ingreso, cuando en la construcción no tiene “buenas vibras”, como dicen sus conocidos.

Es proveedor del municipio desde el gobierno de Fernando de la Rúa, siguió con el kirchnerismo, el macrismo, el albertismo y ahora durnante el mileísmo. Está inscripto en un local de venta de insumos, donde factura poco, según allegados.

Tabar no tiene vínculo con la Uocra, el sindicato de la construcción, ni tampoco su empresa, Alta Arquitectura SRL, está inscripta en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), según averiguó LA NACION con fuentes del sector.

En la ARCA figura que tiene como actividad principal la venta de cámaras de seguridad. Tabar es contratista de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, donde en 2019 ganó una licitación para proveer resmas de papel y en 2021, para suministrar cámaras de seguridad. Ese mismo año constituyó con su socio Facundo Heine Alta Arquitectura.

El último intercambio con Adorni

Quedó constancia en la causa judicial su último intercambio con Adorni por WhatsApp primero y teléfono después. Esa comunicación fue cuando el caso de enriquecimiento ilícito ya estaba en la agenda pública de los medios y faltaban pocos días para que Tabar se presentara a declarar.

Adorni le mandó un chat para consultarle si lo podía llamar y él lo llamó. Allí, en esa conversación telefónica, que duró 10 minutos, hablaron sobre la situación.

“Le dijo que era una mierda para él pasar por la instancia de tener que ir a declarar, de lo incómodo que era para su socia y para su familia”, cuentan amigos de Tabar.

Matías Tabar, ayer, al salir de declarar de los tribunales de Comodoro Py Nicolás Suárez

Allí Adorni le dijo que si necesitaba “ayuda, que contara con él y su equipo”, dijeron allegados a Tabar, que indicaron que el jefe de Gabinete nunca mencionó el ofrecimiento de un abogado. Tabar rechazó la ayuda.

Tabar está esperando que pase esta exposición mediática. Le dan vergüenza los medios, pero al mismo tiempo está preocupado por los ataques que recibió desde que hizo su declaración en tribunales.

“Lo que sí te prometo es que, si siguen tirando del Gobierno, voy a salir y ahí sí, compren pochoclos”, advirtió a uno de sus más íntimos amigos.