Por primera vez desde que asumió, Santilli participa de una reunión de Pro y busca aplacar las tensiones con LLA en Buenos Aires

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne con dirigentes de Pro de la provincia de Buenos Aires con la intención de limar asperezas entre el espacio macrista y La Libertad Avanza (LLA) y empezar a trabajar por la reedición de una alianza electoral en el distrito bonaerense en 2027. Es la primera vez desde que asumió en el gabinete de Javier Milei que comparte un encuentro con la filial partidaria que conduce el diputado nacional Cristian Ritondo.

La reunión, convocada para esta tarde en la sede de Pro provincial, contará con la participación de legisladores nacionales y provinciales e intendentes amarillos. Aunque el objetivo central del encuentro es fortalecer el vínculo con el oficialismo nacional, está previsto que los jefes comunales lleven al funcionario demandas, entre otras cuestiones, por deudas pendientes e inversión en obra pública local.

“Diego tiene la subsecretaría de Municipios, entonces el vínculo con los intendentes es parte de su gestión cotidiana. Hace tiempo que no veía a todos los intendentes juntos desde que asumió en el Gobierno y Cristian [Ritondo] también quería generar ese encuentro”, explicaron en el entorno del titular de Pro bonaerense a LA NACION.

En la última reunión de Pro bonaerense, los intendentes amarillos reclamaron por la presión de los concejales libertarios Prensa Pro

En charlas previas del partido, los intendentes habían manifestado también su malestar por la “ingratitud de LLA” en los distritos que conducen por la oposición que ejercen los representantes libertarios en los Concejos Deliberantes. “Hoy los concejales que entraron por las listas de nuestros intendentes son más opositores que los peronistas”, reclamaron.

Consideran que, a nivel distrital, los libertarios no replican la benevolencia de Pro, que en los últimos meses evitó confrontar directamente con el partido de Milei para garantizar la gobernabilidad a nivel nacional.

En la última semana, de todos modos, el sello amarillo empezó a marcar mayor distancia de la Casa Rosada, por ejemplo, con su rechazo a la iniciativa del Presidente de eliminar las PASO para cargos nacionales. Respecto de la investigación judicial contra Manuel Adorni, un tema sensible para el gobierno nacional, se mueven con mayor reserva y evaden las críticas directas.

Cristian Ritondo, presidente del bloque Pro en la Cámara de Diputados y titular del partido macrista en la Provincia Hernán Zenteno

En este contexto, Santilli buscará atenuar las discrepancias entre ambos espacios para avanzar en la construcción de un frente antiperonista en la provincia que pueda desplazar el Partido Justicialista (PJ) de la gobernación en 2027. En su entorno aseguran que detrás de la reunión de esta tarde está “la voluntad de encontrar puntos en común para poder ir todos juntos en la provincia de Buenos Aires”.

“Diego siempre pregonó, tanto en 2021 como en 2023 y también en 2025, que para derrotar a Kicillof en la provincia de Buenos Aires ‘tenemos que ir todos juntos los que pensamos de la misma manera, con los mismos ideales que La Libertad Avanza’”, señalaron.

El ministro del Interior había sido uno de los principales artífices de la confluencia entre LLA y Pro en los comicios del año pasado y fue quien encabezó la lista conjunta para diputados nacionales luego de que José Luis Espert renunciara a su candidatura, salpicado por sus nexos con Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico en los Estados Unidos. Finalmente, no asumió en el Congreso para acompañar a Milei en el Ejecutivo.

Ahora, el nombre del funcionario es uno de los que se baraja como posible candidato a gobernador del sello violeta. Aunque continúa afiliado a Pro, ya se mostró en un acto partidaria junto a Karina Milei y Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia y otro de los aspirantes que pujan por encabezar la boleta bonaerense. El aval de la secretaria general de la Presidencia es crucial para cualquier encumbramiento.

Diego Santilli se mostró junto a Karina Milei y Sebastián Pareja en un acto de una escuela de formación de LLA en Suipacha Gentileza

Hace dos semanas, Pareja ya se había mostrado abierto a reeditar una alianza con Pro en la provincia cuando encabezó un encuentro de LLA en Suipacha para lanzar la tercera edición de una escuela de formación para dirigentes. “Yo estoy abierto al diálogo y a discutir las cosas que hay que discutir”, aseguró en relación a la posibilidad de cerrar acuerdos con Pro y partidos vecinales.

En Pro, en tanto, no descartan una alianza con LLA, pero algunos sectores prefieren no adelantar definiciones. Coinciden con el armador libertario en que hay que conformar una coalición amplia para desplazar al PJ de su tradicional bastión, pero aseguran que, primero, hay que garantizar la sintonía a nivel municipal y no cierran la puerta a otros acuerdos alternativos.

“Nuestro objetivo principal es fortalecer a Pro, pero sabemos que en 2027 solos no podemos ir. Para poder ganarle al populismo hay que hacer un gran equipo que nos incluya a todos. No alcanza con Pro y LLA, sino que hay que sumar a otros espacios”, sostuvo a LA NACION Pablo Petrecca, legislador provincial y vicepresidente segundo del partido macrista en la Provincia.

Pablo Petrecca, legislador provincial y vicepresidente segundo de Pro bonaerense junto a Mauricio Macri

En este sentido, reivindicó la experiencia de Somos Buenos Aires para los comicios bonaerenses de septiembre pasado, que nucleó a dirigentes de Pro que decidieron romper con LLA, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica -todos exaliados de Juntos por el Cambio- y algunos peronistas no kirchneristas como Julio Zamora y Florencio Randazzo. El principal obstáculo recae en la voluntad de LLA de confluir con esas fuerzas, a pesar de los chispazos a nivel nacional, y viceversa.