Malvinas: el gobierno isleño relativizó el mensaje de Milei en la ONU y asegura que nada va a cambiar

“Hemos escuchado amenazas de esta naturaleza muchas veces durante muchos años”, sostuvo el secretario de la Asamblea Legislativa que gobierna las islas Malvinas, el legislador Jack Ford. Y agregó: “A pesar de ello, mientras nos agreden, nosotros nos dedicamos a crecer, a desarrollarnos y prosperar”.

Este es el primer pronunciamiento oficial de los isleños luego del discurso en la Asamblea General de la ONU del presidente argentino, Javier Milei, quien ya había recibido respuesta del Reino Unido, que reforzó su apoyo al derecho de autodeterminación de los kelpers.

El funcionario isleño dijo que se esperaba el tono del discurso de Mieli, ya que “el incremento del ruido desde Buenos Aires, ya se notaba en semanas recientes, pero no nos sorprende”. Agregó que “las amenazas de sanciones y acciones legales contra las compañías trabajando en aguas de las islas no son nada nuevo y que las empresas petroleras ya habían sido sancionadas y siguieron adelante con el proyecto”, refiriéndose a Sea Lion.

Jack Ford, legislador del gobierno isleño en Malvinas

Ford afirmó también que “los intentos de Argentina por socavar los éxitos de las Malvinas lo más seguro es que, como sucede siempre, terminen reforzando la resolución y resiliencia de los isleños”. El legislador se mostró muy complacido con el apoyo recibido por el gobierno del Reino Unido y del espectro político británico “que está unido en la defensa de la soberanía local”, al igual que el continuo compromiso del Ministerio británico de Defensa y de las fuerzas armadas británicas estacionadas en el archipiélago.

Ford dijo que la confianza del pueblo isleño “no solo descansa en el apoyo de otros, sino también en nuestra elección democrática y en nuestro derecho a determinar nuestro propio futuro” También apuntó a la decisión, esta semana, del gobierno local de extender a las empresas las existentes licencias para la producción de hidrocarburos, la cual resaltó que es “una clara señal de la confianza en el futuro de las islas”. Además, resaltó: “Esta Asamblea (Legislativa) permanece en calma; permanece firme en la defensa de nosotros los isleños, en nuestro derecho a determinar nuestro futuro y nuestros derechos a desarrollar nuestros recursos naturales”.

“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, sostuvieron en un comunicado los representantes británicos ante las Naciones Unidas, como primera respuesta al discurso del miércoles del presidente argentino.

Y remarcaron: “La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía”.