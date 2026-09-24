Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el mandatario habló en la ONU y aseguró que el peronismo propone un “cuento de hadas”
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Amnesia educativa: ya nos olvidamos del desastre de las pruebas PISA
Hace dos semanas, la Argentina recibió una noticia dramática, que solo podría definirse como la confirmación de una catástrofe. Hoy, sin embargo, nadie se acuerda de ella. Hasta costaría identificar a qué nos referimos.
Lo que supimos el pasado 8 de septiembre es que nuestro país obtuvo el peor resultado de los últimos veinte años en las pruebas PISA. ¿Qué miden esas evaluaciones? El nivel educativo de chicos de 15 años, que ya cursaron más de la mitad de la escuela secundaria. ¿Y qué nos muestran? Que la inmensa mayoría de esos alumnos no solo tienen déficit de conocimientos, sino algo peor: muestran severas limitaciones para comprender y razonar planteos básicos de la vida cotidiana.
Tras la tragedia del fentanilo, Diputados avanza con una ley para rastrear los medicamentos de alto riesgo
La tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas, impulsó un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en el Congreso para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo.
La Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados avanzó este mediodía con un dictamen unánime para establecer un sistema obligatorio que permita rastrear cada medicamento desde la materia prima utilizada para fabricarlo hasta su aplicación a un paciente.
Estados Unidos y la Argentina lanzan un ambicioso “corredor de infraestructura” con financiamiento por hasta US$7000 millones
NUEVA YORK.— Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump anunciaron este miércoles el lanzamiento del “Corredor Andes-Atlántico”, una iniciativa que busca conectar las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía, puertos e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta US$7000 millones hacia 2027.
El anuncio se realizó durante el foro sobre cadenas de suministro, energía e infraestructura en el consulado argentino en Nueva York. El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, encabezaron la presentación en representación de ambos gobiernos, una nueva muestra de la alianza estratégica entre las administraciones de Milei y Trump.
El drástico giro malvinero y el intento de ser el mejor soldado de las batallas trumpistas
La versión malvinera de Javier Milei llegó a la ONU. Desde el estrado más emblemático de la política universal, el Presidente advirtió que la defensa de la soberanía argentina sobre las islas es “una causa nacional”, con el énfasis propio de quien anuncia una novedad.
En ese mismo lugar había soslayado la cuestión Malvinas en sus dos visitas anteriores: en 2024 fue un paréntesis de 11 segundos en su primer discurso ante la Asamblea General (1,3% del total) y al año siguiente extendió la reivindicación a 37 segundos (3,66%). Esta vez le dedicó 4 minutos y 23 segundos, un 22% de su discurso.
Con un insulto, Milei culpó a Kicillof por la suba del riesgo país
NUEVA YORK.- Luego de su duro discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei brindó una conferencia esta tarde enfocada en la defensa de la marcha del programa del Gobierno y los beneficios de la libertad económica en la sede del Citibank en Manhattan, otro de los ejes de su viaje de tres días por Nueva York.
Milei, que durante una hora desplegó un tono moderado, chistes y hasta anécdotas futboleras en su disertación, sostuvo que el gobierno libertario fue el que “más hizo por los sectores más vulnerables”, pronosticó “la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad” en caso de que La Libertad Avanza tenga un éxito electoral el año próximo, y al pasar reafirmó el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
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