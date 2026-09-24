Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el mandatario habló en la ONU y aseguró que el peronismo propone un “cuento de hadas”

Hace dos semanas, la Argentina recibió una noticia dramática, que solo podría definirse como la confirmación de una catástrofe. Hoy, sin embargo, nadie se acuerda de ella. Hasta costaría identificar a qué nos referimos.

Lo que supimos el pasado 8 de septiembre es que nuestro país obtuvo el peor resultado de los últimos veinte años en las pruebas PISA. ¿Qué miden esas evaluaciones? El nivel educativo de chicos de 15 años, que ya cursaron más de la mitad de la escuela secundaria. ¿Y qué nos muestran? Que la inmensa mayoría de esos alumnos no solo tienen déficit de conocimientos, sino algo peor: muestran severas limitaciones para comprender y razonar planteos básicos de la vida cotidiana.