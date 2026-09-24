Javier Milei cierra su viaje a Nueva York: disertación en un club económico y reunión con Netanyahu

NUEVA YORK.- Luego de su duro discurso ante la Asamblea General de la ONU, en el que hizo una encendida defensa del reclamo argentino por la soberanía sobre las Malvinas, el presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje de tres días a Nueva York con una nueva disertación de corte económico y un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales.

La reunión con el premier, quien busca su reelección en los comicios del 27 de octubre próximo, se producirá luego de que la Justicia argentina ampliara la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de las Islas Malvinas en el proyecto Sea Lion, entre ellas la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum.

El presidente Javier Milei habla ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Heather Khalifa - FR172147 AP

Al ser consultado anoche por medios argentinos -entre ellos LA NACION- en el consulado en Nueva York sobre la agenda de la reunión (a las 16, hora local, las 17 en la Argentina), el canciller Pablo Quirno evitó dar definiciones y no confirmó si la situación de Navitas Petroleum estará sobre la mesa entre ambos mandatarios.

En su esperada presentación ante la Asamblea General de la ONU, dominada por su defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas y llamados al diálogo al Reino Unido, Milei advirtió que el proyecto Sea Lion “avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca Malvina norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”.

El fiscal federal Carlos Stornelli fue quien la semana pasada amplió la acusación por la explotación petrolera “clandestina” en torno a las Malvinas y sumó como imputadas a Rockhopper Exploration PLC y a dos de sus subsidiarias, Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, además de Navitas Petroleum.

La Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que se indica que Pablo Quirno denunciará penalmente a Navitas X OPRArgentina

Esta última había sido apuntada días antes por una jueza federal de Río Grande, quien le ordenó frenar los trabajos en el proyecto Sea Lion.

Luego de la reunión bilateral con Netanyahu, que según informó el Gobierno sería de aproximadamente media hora, Milei participará de un encuentro de líderes de América Latina con el premier israelí, quien hoy dará su discurso en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

“Netanyahu es un líder excepcional que entiende la situación geopolítica y cultural como pocas personas en el mundo, como [el secretario de Estado norteamericano] Marco Rubio y el presidente Donald Trump”, señaló ayer el Presidente en diálogo con el canal TN. “Si no fuera por él, tengo mis dudas si Israel seguiría existiendo hoy”, añadió.

En su discurso ante la Asamblea, Milei lanzó duras críticas a la ONU por su postura sobre Israel y los conflictos en Medio Oriente.

El presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Presidencia de la Nación

“Votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en África”, denunció el líder libertario, quien el año pasado también se reunió con Netanyahu en Nueva York al margen de la Asamblea General.

Además, Milei volvió a ratificar las dos principales alianzas internacionales de su administración, entre ellas con el gobierno de Netanyahu. “Hicimos una elección geopolítica: nos alineamos sin ambigüedades con Occidente. Lo hicimos con Estados Unidos y con Israel, países con los que compartimos una profunda afinidad de valores y una complementariedad estratégica”, afirmó.

Exposición económica

En tanto, la agenda económica de Milei -tras un par de presentaciones el miércoles- continuará este jueves al mediodía (las 13 en la Argentina), con una disertación por media hora en El Club Económico de Nueva York, una institución fundada en 1907 que reúne a referentes empresariales, financieros y económicos de la principal metrópoli de Estados Unidos.

Habrá un espacio para preguntas que serán formuladas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait, informó el Gobierno.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dialoga con el presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno en Nueva York. @SecRubio

La actual presidenta de la junta directiva es Dambisa Moyo, una economista de origen zambiano y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, que fue nombrada en junio pasado.

A lo largo de su historia, El Club Económico de Nueva York tuvo como expositores a varios presidentes de Estados Unidos, como Donald Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, y líderes extranjeros, como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi, entre otros.

Por su parte, Quirno mantendrá esta mañana una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, mientras se ultiman los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre próximos.

Hoy en #AGNU, nos saludamos muy afectuosamente con el Secretario de Estado de la Santa Sede 🇻🇦, Cardenal Pietro Parolin y con el Canciller de Chile 🇨🇱, Javier Francisco Mackenna (@MinPerezMac).



Excelente oportunidad para recordar el Tratado de Paz y Amistad de 1984.



Hoy… pic.twitter.com/fE35lTV40S — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 24, 2026

Está previsto que por la noche del jueves la comitiva presidencial emprenda el regreso desde Nueva York hacia la Argentina, donde aterrizará en la mañana del viernes.