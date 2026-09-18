Malvinas: las razones del desplante del Gobierno a los libertarios fueguinos durante la visita a la base naval de Ushuaia

El viernes pasado en Ushuaia el termómetro llegó a un máximo de solo cuatro grados. El ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno estaban en Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se montará la nueva Base Naval Integrada, que tiene un avance incipiente y que el gobierno de Javier Milei dice querer terminar.

La avanzada nacional se diseñó en pocos días. Pero como la Casa Rosada en materia Malvinas está tan preocupada por la retórica, los detalles del arribo sureño tuvieron tanta atención al punto que -para no entorpecer la línea de que esta es “una causa nacional”- el Gobierno no tuvo problemas en desairar a un grupo de senadores y diputados propios.

Los legisladores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) de Tierra del Fuego llegaron hasta Ushuaia desde Buenos Aires con la comitiva oficial en la que viajaron Quirno y Presti, pero los dejaron plantados en una locación de la Armada en la Base Naval Ushuaia, impedidos de participar de la actividad por la que se gestó el viaje, o sea, la visita al predio de la nueva Base Naval Integrada.

“Nos quedamos esperando como unos boludos”, dicen que se escuchó entre la comitiva de libertarios, que no sabía hasta ahí que la orden de dejarlos había venido de arriba.

Agustin Coto, senador nacional y referente libertario en Tierra del Fuego Pilar Camacho

Cuentan fuentes al tanto que la medida que se tomó desde el Gobierno fue en pos de mantener el discurso de “unidad nacional” que pidió el Presidente en la cadena nacional. “Si iban los legisladores se iba a armar quilombo sin sentido”, resumió una fuente oficialista. Otra acotó: “Es una causa nacional, no partidaria. Lo tienen que entender”.

Los detalles del viaje a Ushuaia se terminaron de delimitar en la reunión de mesa política de la semana pasada. Ahí apareció el primer veto para la travesía de los legisladores, a los que algunos en el oficialismo acusan de haberse subido al viaje y otros aseguran que fueron invitados por Defensa.

Dicen fuentes al tanto que uno de los más enérgicos en frustrar la visita de los diputados y senadores junto a Quirno y Presti fue el asesor Santiago Caputo, que se habría encargado en persona de indicarle a Defensa que a la base integrada los legisladores no iban. Caputo fue el principal ideólogo de la avanzada de Malvinas del Gobierno y el que diseñó que Milei hiciera en su discurso un llamado a la unidad nacional.

Otras fuentes afirman que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también desalentó la foto de los legisladores en la futura base y que existía un arreglo en el ala política mileísta de no subirlos. Presti también habría estado alineado finalmente ante esa orden. “Los bajaron”, afirmaron voces de Rosada.

Quirno y Presti se reunieron con el gobernador Melella en Tierra del Fuego

Así, los senadores Agustín Coto y María Belén Monte de Oca, y los diputados Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, desembarcaron en Ushuaia junto a la comitiva nacional y quedaron en la Base Naval Ushuaia. Allí esperaron que Quirno y Presti fueran a la Casa de Gobierno a reunirse con el gobernador opositor Gustavo Melella y que volvieran a buscarlos para ir a la recorrida por la Base Naval Integrada.

Pero -cuentan fuentes que conocen lo que pasó- el grupo de diputados y senadores fueguinos vio cómo pasaba el tiempo y todo se dilataba. Se dieron cuenta de que a la base integrada con Quirno y Presti no iban a ir en el momento en que aparecieron públicamente las fotos de la reunión entre los funcionarios nacionales y Melella, mientras ellos continuaban a la espera, y después los retratos de los ministros en el predio de la mismísima base integrada.

A la vez que una parte del Gobierno los acusó de querer apropiarse de una actividad que no les correspondía, quienes hablaron con los legisladores aseguran que pretendían instruirse sobre las nuevas medidas vinculadas a la soberanía, de las que no los participaron.

Más allá de eso, los diputados y senadores se atuvieron al verticalismo y evitaron preguntas sobre por qué nunca los pasaron a buscar. No sabían que fue una orden que salió desde la Casa Rosada. A Quirno y a Presti recién los volvieron a ver en el almuerzo que se hizo una vez que los ministros volvieron de su recorrida nevada.