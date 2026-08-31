Malvinas: los isleños no creen en un giro de EE.UU. y anunciaron avances en la explotación petrolera

“No nos vamos a dejar utilizar como moneda de cambio”, señaló enojado un portavoz del gobierno de las Islas Malvinas, desde donde recordaron que el apoyo de los Estados Unidos al Reino Unido “ya fue aclarado” en abril pasado, luego de que se conociera la filtración de un correo electrónico enviado por el Pentágono a la administración de Donald Trump, revelado por la Agencia Reuters, donde se “aconsejaba” retirar el “apoyo” al Reino Unido en la cuestión Malvinas, en represalia por la negativa a incrementar el presupuesto de defensa de la OTAN. En aquel momento el secretario de Estado, Marco Rubio, relativizó el hecho y aseguró que Washington mantiene su posición de “neutralidad” en la disputa por las Islas Malvinas.

Este lunes, el impacto en las Islas fue mayúsculo, porque ahora fue el propio Trump quien puso en duda esa posición diplomática histórica. Sin embargo, los isleños tienen completa confianza en el compromiso del gobierno del Reino Unido de defender y sostener su derecho a la autodeterminación. “Es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros elegimos y nos perece despectivo que no tomen en cuenta eso”, indicaron a LA NACION, y recordaron que, días atrás y para despejar cualquier duda, un portavoz del primer ministro, Keir Starmer, afirmó: “No podríamos ser más claros: la soberanía de las Islas Malvinas reside en el Reino Unido y el derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial. Esta ha sido siempre nuestra posición y se la hemos transmitido claramente a todas las administraciones estadounidenses, incluida esta”, refiriéndose al gobierno de Trump. En la misma línea, la canciller británica Yvette Cooper fue tajante: “Las Islas Malvinas son británicas. La soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación corresponde a los isleños”.

Los dichos de Donald Trump son tomados con cuidado, pero por ahora en la Islas no creen en que esa posibilidad se concrete. Tanto en el Reino Unido como entre los propios isleños saben que Trump maneja su política exterior de manera transaccional, es decir que apoya solo si consigue algo a cambio y, en ese sentido, no creen verdaderamente en un cambio de posición diplomática de Estados Unidos respecto a las islas: “Dijo que es solo una idea, una entre muchas”, señalan los isleños, que no se pronunciarán oficialmente hasta que lo haga el gobierno británico, aunque descartan una fuerte confirmación de apoyo.

Un cambio radical respecto a la posición de “neutralidad” de Estados Unidos respecto a la soberanía, pero de apoyo al Reino Unido en cuanto a la militarización de la zona, sería un gran impacto en el orden mundial. Aunque pocos creen que eso realmente suceda, y que, de suceder, no cambiaría la relación de fuerzas que sostiene la presencia británica en el Atlántico Sur, que tiene una base militar desarrollada en las Islas, en Mount Pleasant, desde donde Londres sostiene la vigilancia, control y proyección hacia el Atlántico Sur y la Antártida. Claramente, si cambian las condiciones diplomáticas, no necesariamente cambiarán las condiciones materiales y de desarrollo militar y económico en las islas.

Con todo, estas palabras de Trump confunden un poco a los locales, justo en un momento donde el avance del proyecto de extracción petrolera offshore en Sea Lion, a 220 kilómetros de las islas y en plataforma marítima argentina, está comenzando a operar. En las últimas horas se conoció que Navitas Petroleum, la empresa israelí que cuenta con el 65% del paquete de inversión, finalmente adquirió una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) OSX-1, adicional a la ya adquirida Aoka Mizu.

Las empresas tienen datos tan positivos en cuanto la exploración de la zona que piensan llevar la producción programada de hidrocarburos de 55.000 a 180.000 barriles diarios hacia fines de la década. Este paso le significó a la petrolera israelí una inversión de 125 millones de dólares.

Por su parte, el consorcio británico Rockhopper, socio del proyecto con el 35% del paquete, se pronunció esta tarde a través de Samuel Moody, director ejecutivo, que comentó: “La actualización difundida hoy por Navitas refleja su compromiso continuo con el desarrollo y la aceleración de Sea Lion. Estamos trabajando junto a Navitas para determinar la estructura óptima de la participación de Sea Lion y planificamos una ampliación de capital para asegurar el financiamiento necesario”

La idea de los inversores es comenzar a extraer petróleo a principios del año próximo. Es tan fuerte el interés de los isleños en ese proyecto que puede modificar positivamente su economía, ya que dejaría solo en regalías por impuestos y permisos cerca de 90.000 libras esterlinas a cada habitante y más 350 millones de euros como contraparte de la explotación.

En los últimos días, el gobierno de las islas decidió suspender por un año los Permisos de Residencia Permanente, para realizar una revisión de todo el esquema poblacional. Para ese fin, se realizará un Censo Poblacional el próximo 18 de octubre que, como es de suponer, podría cambiar producto del desarrollo de la industria petrolera, que despertó el interés de varios extranjeros con el fin de radicarse en las islas, ya que se requerirá un importante flujo de mano de obra especializada para las distintas etapas de la explotación en el yacimiento de Sea Lion.

En las próximas horas se conocerá un comunicado oficial del gobierno isleño, luego de que se pronuncie el Foreign Office, pero ya adelantaron su posición llevando tranquilidad por correo electrónico a los habitantes del archipiélago.