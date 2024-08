Un campeón del mundo se sumó a los repudios contra Manuel Adorni, que ninguneó a Diego Maradona: “Se cree vivo”

Escuchar

Luego de las polémicas declaraciones del vocero del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa de esta mañana, en las que ninguneó a Diego Maradona y omitió mencionarlo por el Día Internacional del Zurdo, varias personalidades cercanas al difunto astro salieron a responderle. Entre ellas, Héctor “Negro” Enrique, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, se sumó a los repudios por los dichos del funcionario y aseguró que “se cree vivo”.

“Me llegó un video de este muchacho, Adorni, que es el campeón del mundo de los pelotudos y se cree que es vivo. Y gracias a Dios no nombraste al más grande de todos: el Diego. Así que, están los boludos, los muy boludos y vos” , expresó el exjugador en un video que compartió en su cuenta de Instragram. Previamente, el libertario había saludado durante su conferencia matutina a deportistas locales zurdos en su día, como Lionel Messi, Ángel Di María, Emanuel Ginóbili y Sergio “Maravilla” Martínez, sin embargo, ignoró al campeón del mundo en México y chicaneó: “En estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina”.

Por su parte, Enrique era muy amigo y cercano a Maradona, más allá de ser excompañeros en la selección. En reiteradas ocasiones, el Negro defendió a Maradona asegurando que su entorno estaba lleno de “payasos” y recordando anécdotas que rememoran su solidaridad, como la vez que el Diez le regaló un par de botines porque no tenía.

Incluso, durante el histórico “gol del siglo” de Maradona a los ingleses por los cuartos de final del Mundial 1986, Enrique le dio el pase al capitán del seleccionado previo a que deje atrás a cinco jugadores rivales. Al respecto, el bromea: “Lo dejé solo”.

De todas formas, no fue la única personalidad que le salió al cruce a Adorni por sus dichos. La primera en hacerlo fue una de la hija mayor del astro, Dalma Maradona, quien señaló: “¿Le contesto al muppet o no? Capaz ni hace falta. “Yo quiero saber algo, y de verdad lo digo. Una persona que repite lo que tiene que decir, y ni siquiera tiene un pensamiento propio. Es vocero de alguien...” . Además, arremetió: “Te guste o no te guste a vos, a la Argentina la conocen en el mundo por la personas que vos decís que no conoces, o te haces el boludo diciendo que no la conoces. Deportivamente, te guste o no, representó a la Argentina y salió campeón”.

Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio. — Fernando Signorini (@signoriniok) August 13, 2024

En tanto, también se sumaron otros colegas de Pelusa, como Juan Sebastián Verón, quien de hecho años atrás tuvo un malentendido con Maradona. “Podés estar de acuerdo o no con todo lo que fue fuera del campo de juego, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país”, le contestó, y le dijo: “Respeto”. Así, también se adhirió al repudio el exfutbolista José Chatruc, quien indicó: “[Adorni] me gusta como explicás las cosas y banco algunas ironías y el humor. Sin embargo, en esta oportunidad creo que al hablar de Diego Maradona fallaste. Una provocación contra alguien que ya no está, y que más allá de sus errores nos dio muchas alegrías, abrazo”.

El expreparador físico de la selección argentina, Fernando Signorini, quien acompañó al exjugador de Boca y Napoli, entre otros equipos, durante gran parte de su carrera y lo ayudó en muchas recuperaciones de lesiones, advirtió: “Adorni, vos serás olvidado en el trayecto del velorio al cementerio”.

